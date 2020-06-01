Кабмин по новой поделил Луганскую и Донецкую области на районы



Об этом сказал Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства 12 июня, посвященного вопросу формирования районов и завершения реформы децентрализации.

В Донецкой области создают Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский районы.

В Луганской — Алчевский, Антрацитовский, Довжанский, Луганский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский районы.

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: «Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.

Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная».

Детали: По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.

Кроме того, Кабмин принял решение о формировании территориальных общин (ТО):

В Донецкой области — 66 ТО,

В Луганской области — 37 ТО. Новости Украины - Сегодня, 19:42 289 Кабинет Министров Украины согласовал проекты постановлений о создании и ликвидации районов, согласно которым в стране будут ликвидированы существующие 490 районов и созданы 129 новых. В Донецкой и Луганской областях будет по 8 районов.Об этом сказал Денис Шмыгаль во время внеочередного заседания правительства 12 июня, посвященного вопросу формирования районов и завершения реформы децентрализации.В Донецкой области создают Бахмутский, Волновахский, Горловский, Донецкий, Кальмиусский, Краматорский, Мариупольский, Покровский районы.В Луганской — Алчевский, Антрацитовский, Довжанский, Луганский, Сватовский, Северодонецкий, Старобельский, Счастьенский районы.«Сейчас существует на карте 490 районов, их предлагается укрупнить и создать втрое меньше. Существующее районное деление было образовано еще в СССР, в первой половине прошлого века. Это не соответствует современным стандартам административно-территориального деления на субрегиональном уровне, поэтому надо наводить порядок.Например, есть районы, где проживает 5 тысяч человек и есть районы, где проживает 180 тысяч человек. Большие перекосы по субвенциям, дотациям. Ответственность в таких районах одинакова, а нагрузка разная».По словам Шмыгаля, новый проект районирования областей нужен для эффективного функционирования власти и отсутствии дублирования функций.Кроме того, Кабмин принял решение о формировании территориальных общин (ТО):В Донецкой области — 66 ТО,В Луганской области — 37 ТО. Новости Украины - Сегодня, 19:42 289

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