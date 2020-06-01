Народная милиция ЛНР задействует в Параде Победы около 120 единиц техники (ФОТО)
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Репетиция Парада Победы, Луганск, 12 июня 2020 года
Народная милиция ЛНР задействует окло 120 единиц военной и исторической техники для участия в Параде Победы в Луганске. Об этом сообщил отвечающий за подготовку техники к параду военнослужащий оборонного ведомства Республики Андрей Бураков.
"24 июня 2020 года на Театральной площади Луганска будет проводиться парад Победы в Великой Отечественной войне. На данном параде будет привлекаться более 100 единиц современной техники в механизированной колонне и 16 единиц исторической техники", - сообщил военнослужащий Народной милиции.
Он отметил, что историческая техника была подготовлена к Параду силами отдельного ремонтного батальона комплексного ремонта Народной милиции ЛНР и специалистами технического обеспечения подразделений оборонного ведомства.
"Историческая техника подготовлена с нуля. На данный парад привлекаются две единицы грузовых автомобилей ЗИС-5, три единицы БМ-13 "Катюша", три единицы танков Т-34", - сообщил Бураков.
Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил о том, что более двух тыс. военнослужащих ЛНР принимают участие в репетициях Парада Победы, который состоится 24 июня в Луганске.
Напомним, ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к Параду Победы, который пройдет 24 июня.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,4 млн, из них более 418 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.
В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.
12 июня — Луганск
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