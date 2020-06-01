Народная милиция ЛНР задействует в Параде Победы около 120 единиц техники (ФОТО)

Народная милиция ЛНР задействует окло 120 единиц военной и исторической техники для участия в Параде Победы в Луганске. Об этом сообщил отвечающий за подготовку техники к параду военнослужащий оборонного ведомства Республики Андрей Бураков."24 июня 2020 года на Театральной площади Луганска будет проводиться парад Победы в Великой Отечественной войне. На данном параде будет привлекаться более 100 единиц современной техники в механизированной колонне и 16 единиц исторической техники", - сообщил военнослужащий Народной милиции.Он отметил, что историческая техника была подготовлена к Параду силами отдельного ремонтного батальона комплексного ремонта Народной милиции ЛНР и специалистами технического обеспечения подразделений оборонного ведомства."Историческая техника подготовлена с нуля. На данный парад привлекаются две единицы грузовых автомобилей ЗИС-5, три единицы БМ-13 "Катюша", три единицы танков Т-34", - сообщил Бураков.Ранее сегодня начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщил о том, что более двух тыс. военнослужащих ЛНР принимают участие в репетициях Парада Победы, который состоится 24 июня в Луганске.Напомним, ранее власти Республики перенесли Парад Победы, планировавшийся 9 мая, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа. В настоящее время подразделения Народной милиции ЛНР и других силовых структур Республики проводят подготовку к Параду Победы, который пройдет 24 июня.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,4 млн, из них более 418 тыс. скончались. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом, девять человек скончались.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.12 июня — Луганск