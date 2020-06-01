Минобразования рассказало об оптимизации системы высшего образования ЛНР

Первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко рассказала ЛИЦ о том, как будет проходить процесс оптимизации системы высшего профессионального образования в Республике.

Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщал, что Республика к новому учебному году оптимизирует систему высшего образования.

ЛНУ ИМЕНИ ДАЛЯ

До 1 сентября произойдет переформатирование вузов, ни один вуз ЛНР не будет закрыт, все вузы будут переформатированы в плане усиления профильности вузов. У нас четыре вуза, которые подлежат оптимизации.

Луганский национальный университет (ЛНУ) имени Владимира Даля остается с тем же названием, с теми же направлениями подготовки. ЛНУ оставляет за собой технический профиль, юридический институт, институт гражданской защиты. Будут переводиться специальности гуманитарного блока.

ЛНАУ

Луганский национальный аграрный университет (ЛНАУ) – профильный вуз, поэтому у него только дублирующие специальности будут подлежать оптимизации. Ни одна специальность в Республике не закрывается, просто переходит специальность в другой вуз. Например, у нас экономистов готовили четыре вуза, будут готовить два – ЛНУ имени Даля и ЛНАУ.

ЛНУ ИМЕНИ ШЕВЧЕНКО

ЛНУ имени Шевченко всегда славился традициями гуманитарного образования и знания, он у нас и на сегодняшний день базовый в педагогическом образовании, вуз переименовывается в Луганский государственный педагогический университет (ЛГПУ). Мы наблюдем, что нам необходимо готовить учителей, кроме того, в ДНР нет педагогического вуза, поэтому ЛГПУ готов взять на себя подготовку учителей для двух Республик. В этом университете будут сосредоточены лучшие кадры Республики в этом направлении, то есть гуманитарный блок в большей степени сосредотачивается в университете имени Шевченко.

ЛГАКИ

Институт культуры и искусств (ИКИ) ЛНУ имени Тараса Шевченко полностью переходит в Луганскую государственную академию культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, профили ЛГАКИ абсолютно совпадают с профилями ИКИ, поэтому институт переходит в ЛГАКИ.

ДОНГТУ

Донбасский государственный технический университет (ДонГТУ) – один из наших уникальных вузов со своей научной школой, базой, лабораториями, мы его очень ценим. Этот вуз переименовывается в Донбасский государственный технический институт (ДонГТИ), таким образом мы усиливаем профиль технического образования. Это региональный вуз, и он остается в Алчевске. Все преподаватели, студенты, которые обучаются на специальностях, которые подлежат оптимизации, получают возможность перезагрузки. Ни один преподаватель (не технических специальностей) не должен будет куда-то уезжать или искать какое-то место работы, в то же время, если преподаватель пожелает перейти туда, куда переводится его специальность, он может это сделать.

СТУДЕНТЫ

У студентов в связи с оптимизацией открываются новые возможности, это можно назвать перезагрузкой: каждый студент имеет право на несколько вариантов действий в данном переходном периоде. Первое – перейти в тот вуз, куда переведена его специальность, которая подлежит оптимизации; второе – остаться в своем вузе, вуз ему предоставит родственную специальность. Если студент переходит, если студент остается, то за ним сохраняется его бюджетное место, его стипендия или коммерческая оплата, то есть, если в этом вузе была оплата на таком-то уровне и специальность переводится в другой вуз и он переходит туда, то студент будет платить столько же.

При переходе в другой вуз за своей специальностью студент в течение года имеет возможность сдать академическую разницу и закрыть все свои вопросы.

В первую очередь мы делаем все для студентов, оптимизацией мы повышаем качество высшего образования, мы улучшаем условия обучения каждого студента. Желания каждого студента будут учитываться.

ПЕДАГОГИ

Преподаватели по желанию могут перейти в тот вуз, где будет выпускающая кафедра. Им гарантирована та же нагрузка, те же часы.

12 июня — Луганск