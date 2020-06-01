Переход студентов и педагогов в ЛГАКИ не скажется на условиях их обучения и труда – ректор

Переход студентов и педагогов в Луганскую государственную академию культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского в рамках проводимой в ЛНР оптимизации системы высшего профессионального образования Республики не скажется на условиях их обучения и труда. Об этом сообщил ректор академии Матусовского Валерий Филиппов.

К новому учебному году ЛНР оптимизирует систему высшего образования, в частности переведет ряд непрофильных специальностей из ряда вузов.

Филиппов отметил, что все студенты, которые изъявят желание в рамках оптимизации перейти в ЛГАКИ, будут переведены на ту же специальность и курс, на котором они учились до этого. Студенты, обучающиеся на бюджетных местах, продолжат учиться по госзаказу, а те, кто был на контрактной форме, на ней и останутся.

"Всем, кто захочет работать в академии Матусовского и напишет соответствующие заявления, будут предоставлены рабочие места с нагрузкой, аналогичной той, что была в их вузах. Хочу подчеркнуть, что ни для студентов, ни для преподавателей при переводе в академию в принципе ничего не изменится — ни условия труда, ни условия обучения. Более того, при конструктивном подходе всех сторон есть большая вероятность для продолжения обучения студентов у своих же преподавателей", - подчеркнул ректор ЛГАКИ.

"Все новое и перспективное всегда начинается сложно. Но эти сегодняшние сложности — залог успеха будущего. Еще раз повторю: никто не останется без любимого дела, объединив усилия, мы все вместе повысим качество творческого образования в нашей Республике", - отметил он.

Ранее о том, как будет проходить процесс оптимизации системы высшего профессионального образования в Республике, ЛИЦ рассказала первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко.

12 июня — Луганск