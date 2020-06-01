Я не сдамся без боя

Далеко не каждый хочет быть депутатом. Нет, на первый взгляд данная должность выглядит весьма привлекательно, но при детальном рассмотрении любой разумный человек понимает, что помимо плюсов, которые дает депутатский мандат, есть еще и откровенные минусы. Однако, далеко не каждый из тех, кто все же решил поучаствовать в выборах, отдает себе отчет в том, что, став депутатом, нужно не только работать, но еще и отказаться от многих вещей, ставших для тебя привычными.Верховную раду Украины покинул Святослав Вакарчук, лидер партии «Голос», которая стала парламентской исключительно благодаря его популярности среди населения Украины. К слову, Вакарчук покидает Раду досрочно уже не в первый раз. Впервые он сдал депутатский мандат в 2008 году, когда представлял в Раде "Нашу Украину - Народную самооборону". Тогда он действовал примерно так же, как и в 2019 году – сформировал блок своих сторонников, людей, в большей части далеких от политики, провел их в Раду, а потом технично «слился», вернувшись к своему излюбленному занятию – к музыке.И вот Вакарчук вновь сложил с себя полномочия депутата Верховной рады, оставив в виде памяти о своей несостоявшейся политической карьере парламентскую фракцию «Голос», которая стремительно теряет электоральную поддержку. По выводам аналитиков, на сегодняшний день партия «Голос» может рассчитывать на поддержку не более 5% избирателей. Данный результат является закономерным и говорит о том, что случайные люди в политике не задерживаются.Вакарчук ушел из Рады не из-за разногласий с коллегами депутатами и даже не из-за несогласия с политикой, проводимой Владимиром Зеленским и правящей партией «Слуга народа». Вакарчук просто хочет зарабатывать своим творчеством, которое ему приносит гораздо более значимый доход, чем депутатская деятельность."После серии наших разоблачений о неуплате налогов на нужды медицины, армии и образования, финансовых махинациях в офшорах, подделке отчётности и налоговых документов, фальсификации международных контрактов, сокрытии доходов от концертов и корпоративов, незаконных расчетах наличными деньгами, отмывании нелегальных доходов и выступлениях на российских вечерниках в острую фазу войны и день Иловайской трагедии, Вакарчук заявил о сложении депутатских полномочий. Это один из примеров жёстких и конкретных учебно-воспитательных мероприятий. И так будет с каждым морализаторствующим и поучающим всех нравственности героем революции", – таким образом прокомментировал уход Вакарчука из политики юрист Андрей Портнов.Нет, Вакарчук совсем не политик. Ему хочется выступать на концертах и корпоративах, ездить на гастроли и наслаждаться вниманием своих поклонников. Но делать это с депутатским мандатом очень не просто. Именно поэтому он и сделал тот выбор, который можно не задумываясь назвать разумным. Но ответьте мне, что, Вакарчук - единственный неполитик в Раде? Конечно, нет. Таких как он в Верховной раде сотни. Но далеко не у каждого из них найдется совесть признаться в том, что по факту он просто занимает чужое место.Сам процесс формирования политического бомонда данной страны похож на бесконечную феерию «хайпа». Все пляшут, поют, дерутся, ругают друг друга, становятся на колени перед избирателями, вызывая тем самым всплеск неподдельной народной любви и обожания, затем выигрывают выборы, приходят во власть и не понимают, чем им нужно заниматься в дальнейшем.Допустим, тому же Вакарчуку очень сложно было понять, как совмещать насаждаемую в Верховной раде ненависть к России, к государству-агрессору, с выступлениями на частных вечеринках, проводимых российскими олигархами. Но осознание того, что олигархи платят более щедро, чем скудный и многократно изнасилованный бюджет Украины, подтолкнуло Вакарчука к единственно верному решению. Сложив с себя полномочия депутата Верховной рады, он теперь с нетерпением ожидает снятия ограничений, вызванных пандемией коронавируса, для того, чтобы продолжить радовать своим творчеством сильных мира сего. Можно ли осуждать его за данное решение? Думаю нет, так как осуждать его следовало как раз за обратное, за очередную попытку участия в политической жизни страны.В общем, Вакарчук в очередной раз сдался без боя, показав всем пример некой гражданской сознательности, я бы даже сказал, смелости, которая может вдохновить на поступки и других случайных политиков, влетевших в Верховную раду на волне своей отнюдь не политической популярности.Может быть, к данному поступку стоит присмотреться и президенту Украины, который в любом случае больше актер, чем политик? Управление государством, тем более таким неоднозначным как Украина, происходит отнюдь не по сценарию, написанному другими, как правило, талантливыми людьми. И самое печальное, что второй и третий дубль исключены, даже несмотря на то, что первый вышел откровенно похабным. Может, Зеленскому все же стоит последовать примеру своего коллеги Вакарчука и вернуться к тому роду занятий, в котором он является безусловным профессионалом?Алексей Зотье