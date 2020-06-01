"Лугансквода" к утру 15 июня возобновит подачу воды в четыре города ЛНР

Государственное унитарное предприятие (ГУП) ЛНР "Лугансквода" к утру 15 июня возобновит водоснабжение четырех городов Республики, сокращенное из-за аварии на магистральном водоводе. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В связи с аварией на магистральном водоводе диаметром 1000 мм "Алчевск – Петровское", 12 июня с 16.00 сокращена подача воды в города Петровское, Алчевск, Антрацит и Красный Луч. Недопоставка в городах составляет не более 40%. Возобновить водоснабжение в плановых объемах планируется к утру 15 июня", - говорится в сообщении.

В "Луганскводе" принесли извинения потребителям за временные неудобства.

13 июня — Луганск