Реорганизация повысит экономический потенциал угольной отрасли ЛНР – профсоюз

Проводимая в ЛНР реорганизация позволит повысить экономический потенциал угольной отрасли Республики. Об этом заявил председатель Свердловской территориальной организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР, председатель комиссии по вопросам ЖКХ, строительства, дорог и энергетики Общественной палаты (ОП) ЛНР Александр Елецкий.

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Для Донецкого угольного бассейна необходима индивидуальная, целенаправленная и действенная стратегия реструктуризации угольной промышленности, которая и была выработана Правительством ЛНР. В реалиях нашей угольной отрасли, выявляя и эффективно используя скрытые резервы ее реформирования, вполне можно сократить дотации и достичь определенного экономического эффекта, что и было сделано нашими специалистами", - отметил Елецкий.

Среди первых достижений реорганизации профсоюзный лидер выделил получение шахтерами заработной платы, перспективы заключения новых контрактов и развития железнодорожной и машиностроительной отраслей.

"Производственно-финансовые успехи (государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Республиканская топливная компания) "Восток-уголь" благоприятно сказались как на функционировании (ГУП ЛНР) "Луганская железная дорога", где значительно возросли перевозки, так и на перспективах работы легкой промышленности Республики, предприятия которой в рамках внутренней кооперации будут шить спецодежду для горняков", - рассказал он.

Ранее председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин сообщал, что созданное в результате реорганизации угольной промышленности ЛНР государственное унитарное предприятие (ГУП) "Республиканская топливная компания "Восток-уголь" за месяц работы обозначило приоритеты своего развития.

Напомним, ранее в Федерации профсоюзов заявляли, что реорганизация угольной отрасли позволит существенно усилить положительную динамику в целом по всему экономическому сектору Республики.

13 июня — Луганск