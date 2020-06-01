Пожары в ЛНР за сутки уничтожили около 30 га сухой травы – МЧС

Пожары в Республике за минувшие сутки уничтожили около 30 га сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 12 пожаров, связанных с загоранием сухой растительности на площади более 29 га, без гибели и пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР объявил с 11 июня в Республике самый высокий, пятый класс пожарной опасности.

Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существует пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

Чтобы избежать пожаров в экосистеме, МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:

- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;

- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;

- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;

- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;

- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.

Напомним, с начала года на территории ЛНР выгорело более двух тыс. га сухой растительности. При этом общее количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем.

13 июня — Луганск