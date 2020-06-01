Пожары в ЛНР за сутки уничтожили около 30 га сухой травы – МЧС
Пожары в Республике за минувшие сутки уничтожили около 30 га сухой травы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Ликвидировано 12 пожаров, связанных с загоранием сухой растительности на площади более 29 га, без гибели и пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР объявил с 11 июня в Республике самый высокий, пятый класс пожарной опасности.
Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
Чтобы избежать пожаров в экосистеме, МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:
- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;
- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;
- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;
- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;
- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.
Напомним, с начала года на территории ЛНР выгорело более двух тыс. га сухой растительности. При этом общее количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем.
13 июня — Луганск
"Ликвидировано 12 пожаров, связанных с загоранием сухой растительности на площади более 29 га, без гибели и пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР объявил с 11 июня в Республике самый высокий, пятый класс пожарной опасности.
Пожароопасность – это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
Чтобы избежать пожаров в экосистеме, МЧС ЛНР настоятельно призывает жителей Республики выполнять следующие рекомендации:
- быть предельно осторожными с огнем на любой природной территории;
- не поджигать сухую траву и не разводить в ней костры, предупреждать окружающих об опасности подобных действий;
- при уборке дачных участков и огородов место для сжигания сельхозостатков выбирать подальше от зданий и деревьев, сжигать мусор только в безветренную погоду, ни в коем случае не оставлять костер без присмотра, а уходя - засыпать его землей и залить водой;
- не бросать непотушенные спички или сигареты в сухую траву;
- не заезжать в сухую траву на автомобилях и мотоциклах, так как искры из глушителя могут вызвать пожар.
Напомним, с начала года на территории ЛНР выгорело более двух тыс. га сухой растительности. При этом общее количество пожаров в Республике с начала 2020 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем.
13 июня — Луганск
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