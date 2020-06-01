В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

«Режим военного положения введён в районе Фэнтай, создан оперативный штаб», — цитирует его заявление в ходе пресс-конференции РИА Новости.

«На рынке «Синьфади» выявили 45 человек, у которых результат теста оказался положительным, но не было никаких симптомов», — отметила она.

Фото: © REUTERS/Thomas PeterВ районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения после обнаружения коронавирусной инфекции COVID-19 на местном оптовом рынке, заявил замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй, передает RT.Заместитель руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо также сообщила, что в результате тестирования коронавирус выявили у 45 работников рынка.Кроме того, по её словам, ещё четверо человек, у которых выявили коронавирус и проявились симптомы заболевания, имели отношение к данному рынку.Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» временно закрыли 13 июня, после того как по результатам эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.Ранее сообщалось, что новые случаи COVID-19 зафиксированы в Тяньцзине, Шанхае, Гуандуне, Хайнане, Сычуане и Пекине.