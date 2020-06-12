Донбасс. Оперативная лента военных событий 13.06.2020

«В 19:40 со стороны села Широкино по направлению села Саханка выпущено шесть мин из 120-мм миномета», – говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 12.06.202009:00Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.