Схватка тигра и панды: США науськивают Индию на войну с Китаем

Фото: Сергей Бобылев/ТАСССитуация выглядит как подготовка к войне — Индия и Китай стягивают войска, в том числе тяжелую бронетехнику, в район озера Пантонг Цо в Гималаях, который считается спорной территорией этих двух стран. Эскалация напряженности в регионе Ладакх, где проходит Линия фактического контроля, продолжается здесь с начала мая нынешнего года и уже отмечена стычками индийских и китайских военных, пока только «на кулачках», без применения огнестрельного оружия. При этом Пекин и Нью-Дели располагают мощными армиями, к тому же каждая из сторон обладает ядерным оружием, так что одним рукопашным боем дело может не ограничиться, а война между ними затронет весь прилегающий регион.Несмотря на состоявшиеся 9 июня переговоры между китайским и индийским генералами, итогом которых стали договоренности согласования конфликтных ситуаций по военным и дипломатическим каналам, стороны продолжили укреплять свои позиции. Индия перебросила в регион крупные воинские формирования, а также танки Т-90С и Т-72М1, которые доставили в этот район железнодорожными эшелонами. (К слову, Нью-Дели продлила российско-индийский контракт по лицензионному производству танков Т-90С/СК и получит от «Уралвагонзавода» дополнительно 464 машинокомплекта для собственной сборки.)Пекин, на фоне роста напряженности, ответил переброской на спорные территории своих сил, в том числе подразделений ВДВ подкрепленных бронетехникой, в частности танками Тип96А (основной боевой танк китайской армии со 125-мм пушкой). «Воздушно-десантная бригада ВВС НОАК из тысяч десантников недавно совершила переброску из центральной китайской провинции Хубэй в нераскрытое место на плато Северо-Западного Китая всего за несколько часов», — проинформировало Центральное телевидение КНР (CCTV). Также в этот регион из провинции Гуандун была направлена бригада из 74-й армейской группы Южного театра боевых действий НОАК.Концентрация сил и средств с обеих сторон достаточно высокая, а с учетом высокогорного района можно сказать, что и запредельная. И принцип сдерживания в любой момент может перерасти в наступательный характер — к пороховой бочке достаточно поднести спичку. Оценивать боевой потенциал как Индии, так и Китая не имеет особого смысла, в армиях Нью-Дели и Пекина есть свои сильные и слабые стороны, тем не менее многие военные эксперты отдают предпочтение именно НОАК. За исключением одного обстоятельства и это — США, которые стараются использовать ситуацию для создания антикитайского фронта, в который стремятся вовлечь соседствующие с Китаем страны.Неслучайно, что при обострении напряженности в территориальном конфликте Индии и Китая, крайнюю заинтересованность проявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он поспешил обсудить эту ситуацию с индийской стороной и предложил свои посреднические услуги, что, естественно, вызвало негативную реакцию со стороны Пекина. «Нет никакой нужды во вмешательстве третьей стороны», — высказался официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. Нужно заметить, что и Нью-Дели от американского посредничества отказался, по крайней мере, пока. Известно, что Трамп пригласил премьер-министра Индии Нарендроя Моди в числе ряда других представителей «избранных стран» посетить саммит G-7 в Вашингтоне, который состоится в конце июня, чтобы неформально обсудить глобальный антикитайский фронт.Индия уже не первый год входит в число «приоритетов» США в азиатском регионе и Вашингтон настойчиво вытесняет здесь из программы военно-технического сотрудничества Россию. Происходит это в том числе из-за охлаждения отношения между Вашингтоном и Исламабадом — Пакистан теперь больше заинтересован в развитии отношений с Китаем и Россией. Китай сейчас, например, строит свою военно-морскую базу в пакистанском порту Гвадар, которая должна сыграть важную роль в обеспечении геополитических амбиций Пекина в Южной Азии. На этом фоне США просто вынуждены искать союзника в лице Индии, чтобы через неё отстаивать свои интересы в регионе. И если ещё в 2018—2019 годах Вашингтон и Нью-Дели обменивались недружественными заявлениями, в том числе по поводу планов Индии закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400, то сейчас эта тональность изменилась.Уже в конце 2019 года президент Трамп анонсировал совместные американо-индийские военные учения «Триумф тигра», которые должны были пройти в Индии. «Мы твердо тнамерены защищать граждан Индии и Америка от угрозы радикального исламского терроризма», — заявил тогда президент Соединенных Штатов, намекая на территориальные проблемы Индии с Пакистаном и Китаем. Приглашенный тогда в США индийский премьер Нарендра Моди назвал Трампа «подлинным другом и великим американским президентом».— Нынешнюю конфликтную ситуацию на границе в Гималаях, которая грозит обернуться реальными боевыми действиями между Индией и Китаем, в Вашингтоне постараются использовать в своих целях, — считает политолог Александр Зимовский. — США, на фоне внутреннего раздрая и массовых беспорядков в стране, крайне нужен сейчас отвлекающий маневр, которым может стать участие в какой-нибудь войне. Так бывало уже не раз — Штаты не любят воевать на своей территории и предпочитают побряцать стальными мускулами где-то на стороне. Считается, что война способна сплотить американскую нацию, отвлечь от внутренних проблем. В данном случае Вашингтон не упустит случай использовать ситуацию, чтобы ослабить позиции Китая как в военном плане, так и на международном рынке. И если Нью-Дели пойдет на развязывание военных действий, то сыграет в первую очередь на руку Вашингтону.Предпосылки для подобного вооруженного конфликта есть — у Индии неурегулированные споры с Китаем, который захватил Тибет, в то время когда граница между Индией и Тибетом не была чётко обозначена. КНР не признает проведенную англичанами так называемую линию разграничения Мак-Магона. Спорными здесь считаются два участка — Аксай-Чин в северо-восточной части Кашмира, а также район в северной части современного штата Аруначал-Прадеш. К тому же у Индии уже было два пограничных конфликта с Китаем в 1962 и 1967 годах. В первой войне индийские вооруженные силы потерпели поражение и потеряли около двух дивизий. Беспокоит Нью-Дели и то обстоятельство, что Китай стал сверхдержавой, потеснив по мощи экономику Германии и Японии, и Индия постепенно уступает Пекину во многих сферах, в том числе в военном строительстве. Самостоятельно Индия не отважится на «большую войну» с Китаем, а вот при мощной поддержке США, теоретически конечно, может попытаться реализовать свои территориальные претензии. Однако здесь есть опасность вынести конфликт за границы самих Гималаев, а это для Нью-Дели уж точно не нужно.В общем, танки к границе стянуты, пушки расчехлены, осталось пустить красную ракету и китайские и индийские военнослужащие двинутся в наступление. Стороны настроены достаточно агрессивно, а Китай уже предупреждает, что легко разберется с танками Т-90, которые Индия перебазировала в горы. Частично укрепляет положение Индии то обстоятельство, что большая часть индийско-китайской границы проходит в высокогорье, что не позволяет вступить в крупномасштабное столкновение.Виктор Сокирко