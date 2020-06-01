В Сиэтле запретили полиции применять слезоточивый газ в ходе протестов

Фото: © REUTERS/Adrees LatifОкружной судья Сиэтла Ричард Джонс временно запретил полиции применять слезоточивый газ против участников мирных протестов, сообщает Fox News со ссылкой на документ, передает RT.В постановлении указывается, что департаменту полиции Сиэтла запрещается применять химические раздражители или снаряды любого типа против мирных демонстрантов.Постановление будет действовать в течение двух недель.Ранее президент США Дональд Трамп написал в своём Twitter, что «внутренние террористы захватили Сиэтл». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра Сиэтла Дженни Дюркан за отсутствие усилий в борьбе с беспорядками.В ответ на это Дюркан посоветовала Трампу «вернуться в бункер».