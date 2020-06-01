Более 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Краснодонском районе - МЧС

Более 10 пустых вагонов грузового состава сошли с рельсов на подъездном пути шахтоуправления "Самсоновское-Западное", входящего в состав структурного подразделения "Краснодонуголь" ЗАО "Внешторгсервис". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"На железнодорожном полотне подъездного пути шахты "Самсоновская-Западная" сошли с рельсов 11 пустых грузовых вагонов состава, состоящего из 18 вагонов. Состав принадлежит (государственному унитарному предприятию ЛНР) "Луганская железная дорога", - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались. Причины схода вагонов устанавливаются.

13 июня — Луганск