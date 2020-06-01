В ЛНР заблокировали "Русскую весну"

Иронично, но в ЛНР после публикаций о забастовке шахтеров на шахте "Комсомольская" в Антраците заблокировали "Русскую весну".После серии публикаций о забастовке горняков шахты «Комсомольская» в ЛНР доступ к «Русской Весне» для жителей Республики оказался заблокирован. Сотни наших читателей сообщали нам об этом в комментариях и в письмах на редакционную почту.Кроме «Русской Весны», в ЛНР был заблокирован доступ к порталу «Антифашист», который также подробно освещал забастовку. Кроме того, на текущий момент перекрыт доступ к российской социальной сети «ВКонтакте», где жители Республики делятся новостями о происходящем.К вечеру ситуация не изменилась, и мы очень надеемся, что глава Республики Леонид Пасечник просто не в курсе такого информационного самоуправства. Ожидаем справедливого решения как в отношении шахтёров, так и в отношении «Русской Весны», «Антифашиста» и социальной сети «ВКонтакте».Трудовой народ — основа Республики, её хребет и главная сила, поэтому такие действия иначе как антинародными назвать нельзя.Хотелось бы отметить, что к чести руководства ДНР, нам никогда, даже после критических публикаций, не поступали просьбы ни снять, ни откорректировать такие материалы в адрес властей республики, которые иногда присылают нам наши читатели. Более того — эта критика всегда получала достойный ответ, который мы с радостью публиковали.https://rusvesna.su/news/1591988896 - цинкИзвестный российский военный корреспондент Семён Пегов прокомментировал новость о том, что вчера на территории Луганской Народной Республики был заблокирован доступ к «Русской Весне», «Антифашисту» и «ВКонтакте».Звучит дико, но, к сожалению, это факт. Один из самых ватных, в классическом понимании слова, информационных ресурсов в мире — „Русская Весна“ — заблокирован в Луганске. По информации проекта Wargonzo, — это произошло после публикации на сайте РВ интервью с бастующими шахтёрами.В республике в последнее время действительно творится что-то странное. Создаётся впечатление, что в ЛНР не одна власть, а по крайней мере две.И живут они как будто в параллельных мирах. Одни — занимаются обороной города и готовы бороться за независимый Донбасс, другие — проворачивают мутные финансовые интриги и блокируют такие сайты, как „Русская Весна“.Нам по пути с первыми. Так что выражаем свое возмущение действиями отдельных луганских чиновников и солидарность с коллегами, с которыми мы вместе прошли через самые жесткие испытания донбасской войны»https://rusvesna.su/news/1592038937Выглядит так, что у кого-то в ЛНР потекла крыша и кто-то ушел в иллюзорный мир розовых фантазий.Помимо уже понесенных медийных издержек связанных с забастовкой шахтеров, которую уже вовсю использует украинская пропаганда, еще и сами дают ей в руки отличные козыри. Классический информационный самострел и способ расписаться в собственной полной профессиональной непригодности.В итоге, вместо того, чтобы решать проблему с шахтерами и обеспечивать выплату всей задолженности (с попутным наказанием владельцев шахты или же лиц напрямую причастных к возникновению этой ситуации), решили полезть в бутылку, пытаясь запугать участников забастовки, СМИ которые об этом писали, и сделать вид, что так и надо. Выглядит все это глупо и нелепо.Пока что начали платить зарплату за апрель.Как не трудно догадаться, если бы не забастовка и не информационное ее освещение, в том числе и той же "Русской весной", далеко не факт, что эту задолженность начали бы выплачивать.Борис Рожин