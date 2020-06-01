Уроженец Червонопартизанска передал медикам Свердловска 30 медицинских защитных костюмов (ФОТО)

Член Совета молодёжи народов России (СМНР) при Комитете по делам национальностей Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, уроженец Червонопартизанска Иван Грива передал медикам Свердловска 30 медицинских изолирующих костюмов. Об этом сообщили в отделе по вопросам внутренней политики, связям с общественностью, по делам печати и информации управления делами администрации Свердловска и Свердловского района."30 медицинских изолирующих костюмов многоразового применения 12 июня получили два лечебных учреждения нашего края: Свердловская центральная городская многопрофильная больница (СЦГМБ) и Свердловская городская больница №2 (СГБ №2). Костюмы были переданы членом Совета молодёжи народов России (СМНР) при Комитете по делам национальностей Государственной Думы Российской Федерации Иваном Гривой, который является нашим земляком, и при поддержке администрации Свердловска и Свердловского района", - говорится в сообщении."Уже на следующих выходных наши медики будут праздновать свой профессиональный праздник, поэтому эта спецодежда станет приятным подарком для них. Для тех, кто постоянно находятся на своего рода передовой, борясь сейчас с коронавирусной инфекцией. Безусловно, данные костюмы станут серьёзным подспорьем для их работы", - сказал глава администрации Свердловска и Свердловского района Андрей Сухачев.10 комплектов, защищающих кожу и предназначенных для использования в качестве универсальной одежды для медиков - комбинезон с капюшоном и высокие бахилы передали в СЦГМБ, остальные 20 комплектов - в Свердловскую СГБ №2.Главврач СЦГМБ Сергей Захаров отметил, что такие наборы спецодежды позволят обезопасить медиков во время выполнения их непосредственных обязанностей."Спасибо за оказанную помощь. Во время пандемии в особой поддержке нуждаются именно медики. Каждый день врачи, медсестры, работники скорой рискуют заболеть коронавирусной инфекцией, а подобные костюмы при необходимости смогут снизить риски заражения. Это однозначно облегчит нашу работу", - подчеркнул Захаров."В столь нелёгкое время важно чувствовать поддержку местных властей и людей, которые неравнодушны к проблемам нашей территории. Спасибо большое за помощь!" - поблагодарил главврач СГБ №2 Валерий Рожков.Он добавил, что такая помощь необходима для персонала больницы, "это защита наших сотрудников, их здоровья, здоровья их близких"."Мне очень приятно находиться рядом с настоящими героями нашего нелегкого времени и быть причастным к такому важному событию", - отметил Грива, передавая костюмы."Я очень рад, что у нас совместно получилось организовать медицинские изолирующие комплекты для работников свердловских медучреждений. Я надеюсь, что они помогут врачам и всему персоналу сохранить в безопасности свою жизнь и жизни всех жителей региона. Со своей стороны, я всегда буду по возможности оказывать содействие своей Родине и любимому городу!", - добавил представитель Совета молодёжи народов России.Напомним, меры ограничительного характера, введенные в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, продолжают действовать в Антрацитовском районе, Ровеньках и Свердловске.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 7,5 млн, из них более 422 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 429 случаев заражения коронавирусом.С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и предприняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта. К настоящему времени на фоне улучшения ситуации с распространением инфекции большая часть ограничительных мер значительно смягчена.В Министерстве здравоохранения ЛНР заявляли, что ситуация с коронавирусом в Республике полностью стабилизировалась и находится под контролем Правительства и врачей.13 июня — Луганск