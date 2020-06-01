Жители Лутугинщины и активисты "Мира Луганщине" почтили память павших в 2014 году земляков (ФОТО)

Митинг-реквием, посвященный памяти павших в 2014 году защитников Лутугинского района, прошел в Георгиевке. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине".Мероприятие состоялось по инициативе координатора проекта "Доброволец" движения Алексея Ковалева, в митинге также приняли участие активисты "Мира Луганщине", жители поселка, депутат Народного Совета ЛНР, участвовавший в событиях 2014 года, Олег Попов, депутат Нелли Задирака, глава администрации Лутугинского района Евгений Бондарь и командир комендантского полка Народной милиции ЛНР Сергей Грачев."Мы решили почтить память погибших ополченцев в 2014 году в Лутугинском районе, потому что там были бои, сильная украинская группировка, много ребят держали оборону во время блокады. В Лутугинском районе было много преступлений со стороны Украины против мирного населения, много ребят положили свои жизни за независимость Республики. Наша Республика сейчас строит то, что Украина пыталась разрушить", - сказал Ковалев."Чтить память – это наш долг и обязанность. То, что не видели люди, мы должны рассказывать, чтобы они знали свою историю и то, какой ценой нам далась победа, когда Лутугинский район был освобожден. Мы дали хороший отпор. Мне довелось быть в составе военной комендатуры. В Лутугино стояли сильные подразделения украинской армии. Мы никогда ничего не должны забывать", - подчеркнул Попов.Курсанты проекта "Доброволец" возложили корзину цветов к памятнику погибшим защитникам, участники митинга также возложили цветы и почтили минутой молчания память павших ополченцев Лутугинского района.13 июня — Луганск