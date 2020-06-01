Куда обращаться, если необходимо попасть на территорию контролируемую Луганском



«Затем на территорию ЛНР были пропущены жители, которые возвращаются домой», — добавила она, пояснив, что речь идет о лицах, которые по разным причинам не успели пересечь линию соприкосновения до закрытия пункта пропуска у Станицы в марте.

Ранее уже неоднократно организовывались для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусном КПВВ «Станица Луганская».

Как сообщили в пресс-службе МИД, в Луганске готовы оказывать содействие лицам, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.

«Лица, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(0642) 50-19-94, +38 (072) 115-99-35 (WhatsApp, Telegram), +38(050) 943-55-42 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: [email protected] «, — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 16:15 117 «Сегодня на территорию Украины были согласно согласованных списков пропущены школьники и студенты для сдачи экзаменов и лица по социальным вопросам требующим срочного решения», — сообщила представитель Луганска в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.«Затем на территорию ЛНР были пропущены жители, которые возвращаются домой», — добавила она, пояснив, что речь идет о лицах, которые по разным причинам не успели пересечь линию соприкосновения до закрытия пункта пропуска у Станицы в марте.Ранее уже неоднократно организовывались для нуждавшихся в этом лиц переход через закрытый из-за ситуации с коронавирусном КПВВ «Станица Луганская».Как сообщили в пресс-службе МИД, в Луганске готовы оказывать содействие лицам, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.«Лица, которые оказались за пределами Республики и не могут пересечь границы иностранных государств, могут обратиться за помощью в МИД ЛНР по номерам телефонов: +38(0642) 50-19-94, +38 (072) 115-99-35 (WhatsApp, Telegram), +38(050) 943-55-42 (Viber), а также направлять сообщения на электронную почту МИД ЛНР: [email protected] «, — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 16:15 117

Метки: {keywords}