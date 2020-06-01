Абитуриенты, перешедшие КПВВ для сдачи ВНО, мучились зря. В Украине экзамены по ВНО отменили



В субботу, 13 июня, было частично разблокировали пересечение линии разграничения с Луганском. На подконтрольную территорию приехали абитуриенты, которые не знали об отмене пробного Внешнего независимого оценивания.

Отмечается, что сегодня с 07:00 до 13:00 осуществляют пропуск людей с временно неподконтрольной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 — тех, кто следует в обратном направлении.

«Частично разблокировано пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ «Станица Луганская» на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента», — говорится в сообщении.

Но оказалось, что из-за распространения коронавируса в Украине Кабинет министров отменил пробное ВНО. Такое решение было принято украинским Кабмином в пятницу вечером, 12 июня.

Впрочем, официально сдать пробное внешнее независимое оценивание можно не выходя из дома.

Пройти оценивание можно онлайн

Сдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Там убеждены, что указанные пункты готовы к проведению оценивания, однако в связи с распространением коронавируса их посещение запрещено.

«Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома», — сообщили в Центре.

Что для этого нужно:

15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.

выполнить задание в тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;

получить свой результат с тестирования.

17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.

в течение двух дней выполнить задания тестовой тетради;

до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;

получить свой результат тестирования.

«Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня», — отметили в Центре.

Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения таких тетрадей находится в личных кабинетах участников. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ЗНО можно в видео. Новости Региона - Сегодня, 16:00 121 В Луганске не знали об отмене пробного ВНО.В субботу, 13 июня, было частично разблокировали пересечение линии разграничения с Луганском. На подконтрольную территорию приехали абитуриенты, которые не знали об отмене пробного Внешнего независимого оценивания.Отмечается, что сегодня с 07:00 до 13:00 осуществляют пропуск людей с временно неподконтрольной территории на контролируемую, а с 13:00 до 17:00 — тех, кто следует в обратном направлении.«Частично разблокировано пересечение линии разграничения с временно оккупированным Луганском. По состоянию на 10:00 13 июня через КПВВ «Станица Луганская» на контролируемую территорию Украины проследовало 54 гражданина, среди которых 34 абитуриента», — говорится в сообщении.Но оказалось, что из-за распространения коронавируса в Украине Кабинет министров отменил пробное ВНО. Такое решение было принято украинским Кабмином в пятницу вечером, 12 июня.Впрочем, официально сдать пробное внешнее независимое оценивание можно не выходя из дома.Пройти оценивание можно онлайнСдать пробное внешнее оценивание можно не выходя из дома. Участников просят не приходить в ранее определенные пункты проведения ВНО.Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.Там убеждены, что указанные пункты готовы к проведению оценивания, однако в связи с распространением коронавируса их посещение запрещено.«Нет сомнений в том, что пункты проведения пробного ВНО были бы безопасными для участников тестирования и педагогов. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы предлагаем участникам пройти тестирование дома», — сообщили в Центре.Что для этого нужно:15 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с украинского языка и литературы.выполнить задание в тестовой тетради;до 19 июня внести свои ответы к сервису определения результатов;получить свой результат с тестирования.17 июня в 11:00 зайти на свою информационную страницу и скачать тестовую тетрадь и бланк ответов с того учебного предмета, который выбран для прохождения пробного ВНО.в течение двух дней выполнить задания тестовой тетради;до 19 июня внести свои ответы в сервис определения результатов;получить свой результат тестирования.«Во время работы с тестовой тетрадью старайтесь придерживаться временных рамок и не отвлекаться. Сервис определения результатов будет работать с 11:00 15 июня до 18:00 19 июня», — отметили в Центре.Тестовые тетради находятся на пунктах проведения пробного ВНО, информацию о возможности получения таких тетрадей находится в личных кабинетах участников. Ознакомиться с процедурой проведения пробного ЗНО можно в видео. Новости Региона - Сегодня, 16:00 121

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