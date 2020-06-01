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КПВВ «Станица Луганская» частично возобновила работу. Изменилось время работы пункта пропуска. ФОТО

verter Сегодня, 16:300Новости
КПВВ «Станица Луганская» частично возобновила работу. Изменилось время работы пункта пропуска. ФОТО
Сегодня, 13 июня, Луганск частично разблокировал работу пункта пропуска в Станице Луганской .
Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов у себя в фейсбуке.
По информации Госпогранслужбы сегодня с неподконтрольной территории прошло 54 человека, из них 34 — абитуриенты. В связи с прохождением выпускниками ВНО на КПВВ «Станица Луганская» изменили время работы пункта пропуска. Теперь он работает с 7:00 до 17:00 часов.
Депутат отметил, что КПВВ «Марьинка» здесь по-прежнему заблокирован пропуск со стороны «ДНР».
«Видать, Луганская республика более народная, чем Донецкая», — написал Магомедов.
КПВВ «Станица Луганская» частично возобновила работу. Изменилось время работы пункта пропуска. ФОТОКПВВ «Станица Луганская» частично возобновила работу. Изменилось время работы пункта пропуска. ФОТОКПВВ «Станица Луганская» частично возобновила работу. Изменилось время работы пункта пропуска. ФОТО
Новости Региона - Сегодня, 15:27 478

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