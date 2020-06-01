КПВВ «Станица Луганская» частично возобновила работу. Изменилось время работы пункта пропуска. ФОТО
Сегодня, 13 июня, Луганск частично разблокировал работу пункта пропуска в Станице Луганской .
Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов у себя в фейсбуке.
По информации Госпогранслужбы сегодня с неподконтрольной территории прошло 54 человека, из них 34 — абитуриенты. В связи с прохождением выпускниками ВНО на КПВВ «Станица Луганская» изменили время работы пункта пропуска. Теперь он работает с 7:00 до 17:00 часов.
Депутат отметил, что КПВВ «Марьинка» здесь по-прежнему заблокирован пропуск со стороны «ДНР».
«Видать, Луганская республика более народная, чем Донецкая», — написал Магомедов.
Новости Региона - Сегодня, 15:27 478
Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов у себя в фейсбуке.
По информации Госпогранслужбы сегодня с неподконтрольной территории прошло 54 человека, из них 34 — абитуриенты. В связи с прохождением выпускниками ВНО на КПВВ «Станица Луганская» изменили время работы пункта пропуска. Теперь он работает с 7:00 до 17:00 часов.
Депутат отметил, что КПВВ «Марьинка» здесь по-прежнему заблокирован пропуск со стороны «ДНР».
«Видать, Луганская республика более народная, чем Донецкая», — написал Магомедов.
Новости Региона - Сегодня, 15:27 478
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