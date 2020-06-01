СМИ: В офисе Зеленского произошла вспышка COVID-19

Фото: ReutersВ офисе президента Украины Владимира Зеленского и управлении государственной охраны зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции COVID-19.Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в офисе Зеленского, передает RT.Отмечается, что коронавирусом заболел министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кроме того, инфицирован и советник президента Украины Руслан Демченко.Отмечается, что накануне они летали на переговоры с советником президента Франции в Париж.При этом диагноз по обоим стал известен уже после прилёта из-за границы.