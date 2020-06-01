Архиереи двух епархий возглавили службу в честь Луганской иконы Божией Матери (ФОТО)

Торжественное богослужение в честь Луганской иконы Божией Матери состоялось в столичном Свято-Владимирском кафедральном соборе. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В божественной литургии приняли участие митрополит Луганский и Алчевский Митрофан и архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон со священнослужителями своих епархий. В торжестве на клиросе священникам сослужили три хора – архиерейский хор, мужской епархиальный хор и хор Свято-Владимирского собора. Среди прихожан в храме молились советник главы ЛНР Марина Филиппова и председатель Общественной палаты (ОП) ЛНР Алексей Карякин.В ходе богослужения также состоялась хиротония – в священнический сан дьякона был рукоположен новый клирик Луганской епархии. Завершилась служба награждением грамотами от имени блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия некоторых священнослужителей за их труды во благо православной церкви."Сегодня в нашем городе Луганске и нашей епархии особый день. Уже традиционно этот день называют "Луганской Пасхой", потому что в этот день мы совершаем прославление чтимого нами Луганского образа Божией Матери. Этот образ находится в Свято-Петропавловском кафедральном соборе, и сегодня он прибыл сюда, во Владимирский собор, для нашей соборной службы. Сегодня мы вознесли молитвы Царице Неба и Земли, которая является нашей заступницей, покровительницей и ходатаицей за нас, грешных и недостойных, перед престолом Сына своего и Господа нашего - Иисуса Христа", - рассказал в проповеди после службы глава Луганской епархии."Эта икона Луганской Божией Матери является нашей особо почитаемой святыней, и она благословляет всю луганскую землю, всех, кто здесь живет, трудится, молится, совершает дело своего спасения. И мы знаем, что через молитвы перед этим образом Матерь Божия неоднократно посылала многим людям свою небесную помощь. Особенно ощутимой была эта помощь в трудные времена, когда здесь шла война, когда здесь взрывались снаряды, когда гибли невинные люди. Мы особенно молились перед этим образом, чтобы Матерь Божия сохранила нас. И действительно, несмотря на сильные боевые действия, город практически остался цел. И это было то явное чудо, которое Матерь Божия явила, защищая нас от полного уничтожения", - отметил митрополит.Он напомнил, что ежегодно православные Луганщины в знак благодарности со святой иконой Луганской Божией Матери совершают вокруг города крестный ход, однако в этот раз, ввиду особого режима, связанного с распространением коронавирусной инфекцией нового типа, торжественное шествие пришлось отменить.Митрополит передал свое благословение той части Луганской епархии, которая находится за линией разграничения, где сегодня также совершаются соборные службы, посвященные луганскому образу Божией Матери.Преосвященнейший Митрофан поблагодарил за сослужение владыку Пантелеимона."Верю, что сегодня ваше сердце, владыко, исполнено тихой радости от этой соборной службы, от великолепия этого богослужения и от того единомыслия и единодушия, которое пребывает в душах и сердцах вашей богохранимой паствы", - ответил руководитель Ровеньковской епархии."Дай Бог, чтобы наше крестоношение проходило под покровом Царицы Небесной, утешением ее дивного образа, с молитвы к ней, как к матери всех нас, ее непослушных, не смиренных, но любящих ее благодарных детей", - поделал прихожанам владыка Пантелеимон."Матерь Божия явила много своих образов на лице земли, и эти явления были вызваны потребностью людей в особой помощи Царицы Небесной. И когда наш луганский край имеет чудотворную икону, это означает, что она спешит к тем, кто склоняет свои колени у этого образа. Божья Матерь рядом, она помогает, и, самое главное, чтобы мы не забывали благодарить Царицу Небесную за ее милости и за ее Покров, который она распростерла над Луганской землей", - добавил архиепископ."Город с одной стороны переживает непростое время, но с другой стороны – оно очень продуктивное и очень интересное. И незримое покровительство Божьей Матери – оно всегда присутствует, и когда обращаешься к Луганской иконе Божией Матери, всегда получаешь помощь. И, конечно, пропустить дни, когда проходят торжества в ее честь – это было бы абсолютно неправильно. Надо как можно чаще обращаться к Богу, обращаться к тем истинам, которые неизменны", - отметила Филиппова.Она выразила мнение, что луганчанам очень повезло, так как "не каждый город может похвалиться своей иконой".Карякин добавил, что многие пророчества, которые связаны с иконой, стали очень актуальны в 2014 году, когда на Луганщину пришла война. И каждый луганчанин, помолясь, может заметить, "что чудо происходит каждый день".Он выразил уверенность, что все трудности пройдут, и пророчества дьякона Филиппа Луганского сбудутся – при поддержке Богородицы жители Луганщины будут удостоены мира, добра и процветания.Трехдневное празднование в честь Луганской иконы Божией Матери началось 12 июня всенощным бдением в Свято-Петропавловском кафедральном соборе, которое совершил митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.Завтра, 14 июня, в храме Всех Святых, расположенном в районе автовокзала, пройдет божественная литургия. В 15.00 в храм из Свято-Владимирского собора доставят Луганскую икону Божией Матери, в честь чего будет совершена великая вечерня с прочтением акафиста Божией Матери.Напомним, в декабре 2017 года Священный Синод Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП) принял решение о прославлении местночтимой Луганской иконы Божией Матери в лоне всей православной церкви Московского патриархата.Явление Божией Матери празднуется в Луганске ежегодно в июне в течение трех дней – так, как заповедал местный диакон отец Филипп Луганский (Филипп Елисеевич Горбенко). По преданию, Божья Матерь явилась старцу Филиппу в 1905 году, обозначив своим шествием крест над городом. По почину старца и был написан Луганский образ Божией Матери, который до конца находился в его келье и еще при жизни старца он был сфотографирован и размножен.Считалось, что после смерти старца в 1956 году образ был безвозвратно утерян. По просьбам верующих в 1992 году Луганская икона Божией Матери была написана насельником Псково-Печерского монастыря архимандритом Зиноном и установлена в Свято-Петропавловском кафедральном соборе Луганска. В 2010 году после долгих поисков мирянину Григорию Никифоровичу Журавлеву удалось найти и пропавший оригинал.В настоящее время образ и написанная позднее икона одинаково чтятся верующими Луганска.Главную ценность этой иконы связывают с пророчествами Филиппа, который обещал, что она сыграет решающую роль в жизни города и станет определенной вехой в его истории.13 июня — Луганск