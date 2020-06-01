В Луганске заявили, что будут составлять ежедневные списки для пересечения КПВВ «Станица Луганская»

Пропуск через линию разграничения будет осуществляться по предварительно согласованным спискам и в количествах, которые не превышают разумную нагрузку на медицинские учреждения. Списки на пересечение линии разграничения будут формироваться ежедневно с учётом наличия экстренных обстоятельств.

Об этом заявил представитель Луганска на Минских переговорах Владислав Дейнего.

Как отметил Дейнего, для включения в списки следует обращаться в МИД ЛНР.

Для этого специально выделены номера телефонов +380721923344, +380721923355, +380721923366, +380721923377. Информация по указанным телефонам будет приниматься в рабочие дни с 10 до 16 часов. В текстовом виде информацию можно направить на электронную почту [email protected] и на мессенджеры Viber и Telegram на вышеперечисленных номерах. В выходные дни информация принимается только по указанной выше электронной почте.

При пересечении линии разграничения обязательны:

— использование средств защиты органов дыхания (медицинские маски или респираторы) и перчаток;

— соблюдение социальной дистанции 1,5 метра;

— измерение температуры тела.

«Лица, прибывающие на территорию ЛНР, при наличии повышенной температуры и/или респираторных симптомов будут направлены на госпитализацию; при отсутствии повышенной температуры и симптомов обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию по месту жительства», — отметил Дейнего. Удобный город - Сегодня, 17:06 201