На поддельных купюрах в 5 тысяч рублей погорели два фальшивомонетчика в Луганске



Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) МВД.

Там рассказали, что были задержаны два жителя поселка городского типа Георгиевка, которые около десятка раз сбывали поддельные денежные средства. Подозреваемые примерно два раза в месяц выезжали в Луганск и другие города, где на фальшивые деньги приобретали недорогой товар.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были проведены санкционированные обыски порядка 11 адресов в Георгиевке, в результате которых были обнаружены и изъяты купюры номиналом 5000 рублей, которые направлены в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД для проведения экспертизы. Также были обнаружены и изъяты золотые изделия, наркотические вещества, охотничьи патроны и оружие, компьютерная и оргтехника», — сообщили в МВД.

В МВД уточнили, что в настоящее время оба фигуранта задержаны. По каждому факту сбыта поддельных денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса. Ведется следствие. Происшествия - Сегодня, 16:51 169 Сотрудники МВД ЛНР задержали двух фальшивомонетчиков, которые сбывали на территории Республики поддельные купюры номиналом пять тыс. руб.Об этом сообщили Центре общественных связей (ЦОС) МВД.Там рассказали, что были задержаны два жителя поселка городского типа Георгиевка, которые около десятка раз сбывали поддельные денежные средства. Подозреваемые примерно два раза в месяц выезжали в Луганск и другие города, где на фальшивые деньги приобретали недорогой товар.«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были проведены санкционированные обыски порядка 11 адресов в Георгиевке, в результате которых были обнаружены и изъяты купюры номиналом 5000 рублей, которые направлены в экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД для проведения экспертизы. Также были обнаружены и изъяты золотые изделия, наркотические вещества, охотничьи патроны и оружие, компьютерная и оргтехника», — сообщили в МВД.В МВД уточнили, что в настоящее время оба фигуранта задержаны. По каждому факту сбыта поддельных денежных средств возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 216 «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» Уголовного кодекса. Ведется следствие. Происшествия - Сегодня, 16:51 169

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