Одиннадцать грузовых вагонов сошли с рельсов у шахты «Самсоновская — Западная»



Об этом сообщили в пресс-службе.

«На железнодорожном полотне подъездного пути шахты «Самсоновская-Западная» сошли с рельсов 11 пустых грузовых вагонов состава, состоящего из 18 вагонов. Состав принадлежит «Луганская железная дорога», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались. Причины схода вагонов устанавливаются. Происшествия - Сегодня, 16:32 174 Более 10 пустых вагонов грузового состава сошли с рельсов на подъездном пути шахтоуправления «Самсоновское-Западное», входящего в состав структурного подразделения «Краснодонуголь».Об этом сообщили в пресс-службе.«На железнодорожном полотне подъездного пути шахты «Самсоновская-Западная» сошли с рельсов 11 пустых грузовых вагонов состава, состоящего из 18 вагонов. Состав принадлежит «Луганская железная дорога», — говорится в сообщении.В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались. Причины схода вагонов устанавливаются. Происшествия - Сегодня, 16:32 174

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