Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для проведения консультаций по региональной проблематике.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России, передает RT.
«Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — указали в ведомстве.
Уточняется, что визит состоится в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Метки: {keywords}