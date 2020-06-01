Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня

root Сегодня, 19:1518Новости
Лавров и Шойгу посетят Турцию 14 июня
Фото: РИА Новости
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны России Сергей Шойгу посетят Турцию 14 июня для проведения консультаций по региональной проблематике.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД России, передает RT.
«Министры иностранных дел и обороны Российской Федерации Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня 2020 года прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — указали в ведомстве.

Уточняется, что визит состоится в соответствии с договорённостями, достигнутыми между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: