Синоптики прогнозируют днем 14 июня в ЛНР до 31 градуса тепла

Температура воздуха в ЛНР 14 июня будет колебаться от 17 градусов выше нуля ночью до 31 градуса тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 13 июня до 21.00 14 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами слабый туман; ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-22, днем 26-31 градус", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 17-19 градусов выше нуля, днем – 29-31 градус тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 20-22 градуса ночью и 27-29 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 19-21 градуса ночью до 28-30 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 15 июня ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем местами порывы ветра до 15-20 м/с; температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

16 июня - переменная облачность, без осадков, температура воздуха ночью 14-19, днем 24-29 градусов выше нуля.

13 июня — Луганск