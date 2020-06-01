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Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян

Sergey Вчера, 23:0023Новости
Ростуризм: другие страны не подтвердили готовность принимать россиян
Фото: Pixabay
Другие страны пока не подтвердили готовность принимать российских туристов, сообщила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, передает RT.
«Готовности в июне принимать российских туристов пока нет. Речь идёт о возможности начать такие путешествия с середины июля, где-то речь идёт об августе», — сказала она в эфире НТВ.

Ранее Догузова выразила надежду, что туристический сезон в России в полном объёме может начаться 1 июля.

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