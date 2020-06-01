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В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки

Sergey Вчера, 23:0023Новости
В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки
Фото: © imagebroker / globallookpress.com
Второй человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.
"Тринадцатого июня около 22.00 (18.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку", - сообщила собеседница агентства.

Коченевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее 13 июня от удара молнией в рабочем поселке Коченево погиб 25-летний мужчина. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

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