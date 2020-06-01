В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки

"Тринадцатого июня около 22.00 (18.00 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в Колыванском районе Новосибирской области, вблизи бывшей деревни Кольцовка, от удара молнией погиб мужчина, 1972 года рождения, житель города Новосибирска, приехавший с друзьями на рыбалку", - сообщила собеседница агентства.

Фото: © imagebroker / globallookpress.comВторой человек за последние сутки в Новосибирской области скончался от удара молнией, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.Коченевский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Ранее 13 июня от удара молнией в рабочем поселке Коченево погиб 25-летний мужчина. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.