Старый анекдот с новыми персонажами

Летит самолёт...На борту самолета 5 пассажиров: Дональд Трамп, Папа Римский, доктор Энтони Фаучи, Нэнси Пелоси и 10-летняя школьница.Самолет вот-вот потерпит крушение, а в наличии всего 4 парашюта.Др.Фаучи: - Мне нужен один, я должен помочь разработать лекарство от глобального кризиса здравоохранения, которым является COVID19!Хватает парашют и прыгает.Папа: - я должен духовно направлять людей в борьбе с глобальным кризисом против COVID19!Забирает парашют и прыгает.Нэнси Пелоси: - я самая умная женщина в Соединенных Штатах и должна, во что бы это не стоило, спастись.Берет один и прыгает.Президент Трамп, после короткой паузы, поворачивается к девочке и после глубокого вздоха тихо говорит:- Я прожил свою жизнь, твоя только начинается, возьми последний парашют...Ребенок отвечает: - Не волнуйтесь, господин президент, осталось 2 парашюта, cамая умная в США женщина спрыгнула, надев мой школьный рюкзак...