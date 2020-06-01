Захарова рассказала о В«жестких переговорахВ»

«Бывают демарши, но у нас такого я ни разу не видела», – приводит ее слова РИА «Новости».



Российские дипломаты никогда не уходили с переговоров, хлопнув дверью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В интервью Сергею Минаеву она заявила, что «такого ни разу не видела».Захарова рассказала, что «бывают очень жесткие переговоры». На них «сидишь с замиранием сердца – вот сейчас все взорвется от эмоций». Официальный представитель МИДа пояснила, что «это эмоции по накалу риторики, по накалу аргументации, когда аргумент за аргументом».Напомним, президент России Владимир Путин присвоил Захаровой высший дипломатический ранг, а также наградил ее орденом Почета.