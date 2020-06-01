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Польша объяснилась перед Чехией за "вторжение" военнослужащих

root Сегодня, 10:4524Новости
Польша объяснилась перед Чехией за "вторжение" военнослужащих
Поляки неофициально объяснились перед Прагой о "вторжении" военных Варшавы на территорию Чешской Республики. Об этом информирует официальный представитель внешнеполитического ведомства Чехии.
wikipedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej
Издание CNN 12 июня сообщило, что военнослужащие польской армии вторглись на территорию Чешской Республики в мае этого года. Внештатная ситуация произошла в приграничной зоне возле населенного пункта Пельгржимов.
Как сообщает МИД Чехии, польское руководство пока не выступало с официальными заявлениями, однако уверило чешских коллег в том, что инцидент с военнослужащими является просто недоразумением. Никакого злого умысла в этом не было, передают "Известия.Ru".
Николай Денежкин

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