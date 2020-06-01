Поздравление Минпромторга ЛНР с Днем работника текстильной и легкой промышленности
Уважаемые работники и ветераны текстильной и легкой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Текстильная и лёгкая промышленность занимает важное место в экономике Луганской Народной Республики, удовлетворяя жизненно необходимые потребности каждого её гражданина.
Отмечая этот праздник, мы помним о значимости легкой промышленности, говорим о ее развитии в нашей стране, о расширении круга профессионалов отрасли, которые постоянно показывают свои достижения. Именно благодаря вам отрасль продолжает развиваться и наращивать свои производственные объемы и мощности.
В этот день хочется выразить слова признательности всем ветеранам легкой промышленности, чьим неустанным трудом созданы все необходимые условия для динамичного развития отрасли и её движения вперёд.
Спасибо вам за труд, самоотверженность и отдачу. Желаю вам оставаться верными своему делу, идти в ногу со временем и постоянно создавать новое. Успехов и благополучия!
Заместитель министра промышленности и торговли ЛНР
Андрей Череватый
14 июня — Луганск
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Текстильная и лёгкая промышленность занимает важное место в экономике Луганской Народной Республики, удовлетворяя жизненно необходимые потребности каждого её гражданина.
Отмечая этот праздник, мы помним о значимости легкой промышленности, говорим о ее развитии в нашей стране, о расширении круга профессионалов отрасли, которые постоянно показывают свои достижения. Именно благодаря вам отрасль продолжает развиваться и наращивать свои производственные объемы и мощности.
В этот день хочется выразить слова признательности всем ветеранам легкой промышленности, чьим неустанным трудом созданы все необходимые условия для динамичного развития отрасли и её движения вперёд.
Спасибо вам за труд, самоотверженность и отдачу. Желаю вам оставаться верными своему делу, идти в ногу со временем и постоянно создавать новое. Успехов и благополучия!
Заместитель министра промышленности и торговли ЛНР
Андрей Череватый
14 июня — Луганск
Метки: {keywords}