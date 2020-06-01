Кабмин Украины отменил требование обязательной обсервации для въезжающих с неподконтрольного Донбасса
Кабинет министров Украины отменил требование обязательной обсервации лицам, которые въезжают с временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях, аннексированного Крыма, а также Севастополя.
Как передает «Хвиля» об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
«Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после возобновления пропуска лиц через КПВВ», — указывается в сообщении.
Вдобавок к этому правительство также предусмотрело дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда с временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Оно касается тех лиц, которые в период действия карантина не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома» Единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда с временно неподконтрольных территорий через контрольный пункт.
К тому же Кабмин определил, что на контрольных пунктах должно быть обязательным наличие мест или же помещений для проведения медицинского осмотра.
Ранее СМ сообщали, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, лишь за последние сутки, 12 июня, в стране было зарегистрировано 753 случая заражения. При этом за сутки умерло 10 пациентов, а выздоровели — 409 человек.
Следует отметить, что всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло — 880, выздоровело — 13976.
Тем временем, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко связывает резкий рост в последние дни новых случаев коронавируса в Украине связан с ослаблением карантина. Ведь, по его словам, из-за ослабления ограничений, растет число социальных контактов. Новости Региона - Сегодня, 10:59 37
Как передает «Хвиля» об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.
«Отменить требование обязательной обсервации для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя, после возобновления пропуска лиц через КПВВ», — указывается в сообщении.
Вдобавок к этому правительство также предусмотрело дополнительное основание для отказа в пропуске лиц во время выезда с временно неподконтрольных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Оно касается тех лиц, которые в период действия карантина не дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома» Единого государственного веб-портала электронных услуг до выезда с временно неподконтрольных территорий через контрольный пункт.
К тому же Кабмин определил, что на контрольных пунктах должно быть обязательным наличие мест или же помещений для проведения медицинского осмотра.
Ранее СМ сообщали, что в Украине третий день подряд фиксируют антирекорд по заболеваемости коронавирусной инфекцией. В частности, лишь за последние сутки, 12 июня, в стране было зарегистрировано 753 случая заражения. При этом за сутки умерло 10 пациентов, а выздоровели — 409 человек.
Следует отметить, что всего с начала эпидемии в Украине заболело 30 506 человек, умерло — 880, выздоровело — 13976.
Тем временем, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко связывает резкий рост в последние дни новых случаев коронавируса в Украине связан с ослаблением карантина. Ведь, по его словам, из-за ослабления ограничений, растет число социальных контактов. Новости Региона - Сегодня, 10:59 37
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