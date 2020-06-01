Вчера, 120 человек смогли пересечь КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны
Линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» в обе стороны 13 июня пересекли 120 человек.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«С 07:00 по 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13:00 до 17:00 — в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении», — отметили в штабе ООС.
Новости Региона - Сегодня, 10:50 124
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«С 07:00 по 13:00 осуществлялся пропуск людей с временно неподконтрольной правительству Украины части Донбасса, а с 13:00 до 17:00 — в обратном направлении. За это время в обе стороны линию разграничения пересекло 120 граждан 90 на подконтрольную правительству Украины территорию и 30 в обратном направлении», — отметили в штабе ООС.
Новости Региона - Сегодня, 10:50 124
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