Климкин похвастался "расширенными" возможностями Украины в НАТО

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин с гордостью заявил о новом статусе страны в НАТО и "расширенных" возможностях.mfa.gov.ua / пресс-служба министерства иностранных дел УкраиныКлимкин сравнил "расширение" полномочий с корзиной, которую можно наполнять. Также он считает, что статус Украины в НАТО станет "четким сигналом" для РФ, пишут "Известия". Новый статус позволит Украине получить более широкий доступ к внутренним программам и обмену информацией с Альянсом, однако многое в этой сфере зависит от работоспособности самой Украины.На РФ "новый статус" Украины не произвел впечатления. По мнению депутата Госдумы Руслана Бальбека, "расширенные возможности" Киева — это всего лишь "мыльный пузырь".Мария Верескова