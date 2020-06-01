В озере Чистом утонул северодончанин и его 9-летний сын



Так, 13 июня в 17:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о том, что в Северодонецке на открытом водоеме Чистое в необорудованном для купания месте утонули два человека.

К месту происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова, по словам очевидцев спасатели установили, что мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 рождения купались в озере и долгое время не выныривали из воды.

К месту происшествия вызвана полиция, бригада скорой медицинской помощи, а также группа водолазов. В 19:29 спасателями и водолазами со дна озера подняты тела мужчины и ребенка.

Новости Региона - Сегодня, 11:26 196 Спасатели подняли на поверхность тела утонувших в озере Чистое мужчины и ребенка, передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.Так, 13 июня в 17:46 в Службу спасения «101» поступило сообщение, о том, что в Северодонецке на открытом водоеме Чистое в необорудованном для купания месте утонули два человека.К месту происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту вызова, по словам очевидцев спасатели установили, что мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 рождения купались в озере и долгое время не выныривали из воды.К месту происшествия вызвана полиция, бригада скорой медицинской помощи, а также группа водолазов. В 19:29 спасателями и водолазами со дна озера подняты тела мужчины и ребенка.Новости Региона - Сегодня, 11:26 196

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