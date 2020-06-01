НЕДЕЛЯ ГЛАЗАМИ ЭКСПЕРТА: Остров без вариантов, вирусная провокация и святой Кастрюлий

Своим видением событий прошедшей недели, так или иначе связанных с Луганской Народной Республикой, с ЛИЦ делится военный эксперт, общественный деятель, подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯМинувшая неделя для жителей Луганской Народной Республики прошла неспокойно, обстановка на линии соприкосновения оставалась стабильно напряженной. По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, боевики вооруженных формирований Украины осуществили три обстрела нашей территории, применив запрещенные Минскими соглашениями 120-мм минометы. Всего с 00:00 часов 21 июля 2019 года режим всеобъемлющего устойчивого и бессрочного прекращения огня со стороны ВФУ был нарушен 396 раз; 19 защитников Республики погибли, 13 получили ранения. Среди мирного населения три человека погибли, 16 получили ранения, повреждены 123 объекта гражданской инфраструктуры.ВАРИАБЕЛЬНЫЙ ОСТРОВВ ходе состоявшихся на этой неделе в формате видеоконференции заседаний Контактной группы и ее подгрупп Киев вывел на арену новую труппу клоунов. Вместо того, чтобы выполнить согласованное в марте в Минске решение о создании в рамках политподгруппы консультативного совета, в который предполагалось включить экспертов по различным вопросам повестки, и запустить прямой полноценный диалог между Киевом и Республиками, украинская сторона заявила о расширении своей делегации "представителями Донбасса", с которыми она и намерена вести диалог.И кто же эти "представители"? Самых ярких персонажей там два. К Донбассу они имеют весьма опосредованное отношение - они там родились и ненавидят этот регион. Также оба отметились призывами к войне и уничтожению населения региона. Отбросами их считают не только жители Республик, но и жители Украины, открыто презирающие этих моральных уродов.Первый – радикал и по совместительству блогер из Донецка, главред сайта "Восточный вариант" Денис Казанский. Данное существо еще до событий на майдане зарекомендовало себя среди земляков как подлая и гнилая личность. Он не уважал ни свой край, ни людей, проживающих в Донбассе. За гонорары, которые, как правило, поступали за грязную работу, он готов был продать и мать родную. Во время событий на майдане на западные гранты поливал грязью своих соотечественников. Естественно, за все содеянное ему пришлось бы туго в Донецке, и поэтому он бежал в Киев, где продолжил свою работу, распространяя фейки о Республиках и призывая убивать людей в Донбассе.Второй – ярый сторонник майдана, порошенковский прихвостень, главред издания "Остров" Сергей Гармаш. Возглавляемый им информационный ресурс сложно назвать даже помойкой, а самого Гармаша регулярно обвиняют в размещении откровенно сфабрикованных заказных статей. Финансируется данное издание из международного фонда "Возрождение" Джорджа Сороса и Национального фонда поддержки демократии, созданного конгрессом США в начале 1980-х для реализации мероприятий по развалу СССР и других стран соцлагеря.Получается, Зеленский назначил в состав украинской делегации на переговорах двух продажных шкур, которые категорически против Минских соглашений, являются наемниками Запада и в целом не поддерживают политику примирения. Вопрос: зачем усугублять и от до того натянутые отношения с жителями Республик, если ты заявляешь, что хочешь мира? Ответ очевиден: мир не нужен ни Украине, ни ее хозяевам.Киев практически сразу после подписания Минских соглашений в 2015 году начал пытаться увиливать от их выполнения, особенно в политической сфере. Порошенко подписывал эти соглашения, когда его армии грозил полный разгром, а когда беда миновала, то и выполнять подписанный им международный документ отпала необходимость. После прихода к власти Зеленского курс немного изменился: украинская сторона уже не столь откровенно саботирует процесс, однако парализует его под прикрытием выполнения обязательств.И это очевидно не только жителям Республик, но и тем, кто находится по ту сторону линии соприкосновения. Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо отметил, что "представители Донбасса" - "слишком понятные люди", и Украина таким образом все дальше уходит от достижения мира. По его мнению, Киев все больше забивается "в глухой и темный угол", откуда его "точно никто не услышит".Решением о назначении Казанского и Гармаша возмутился юрист и украинский политический деятель Андрей Портнов. Он заявил, что это еще одно доказательство ориентации команды Зеленского на проигравшее меньшинство, радикалов и политический мусор предыдущего режима.ВИРУСНАЯ ПРОВОКАЦИЯКиев - большой любитель провокаций, в ходе которых украинская сторона под предлогом "решения гуманитарных вопросов" без малейших колебаний ставит под угрозу жизнь и здоровье жителей Донбасса. Яркий пример - попытка 11 июня открыть в одностороннем порядке пункт пропуска "Станица Луганская".Напомню, что буквально за пару дней до этого украинские СМИ пестрили заголовками о "массовой эпидемии" на территории Республик, неоднократно об опасности открытия пункта пропуска в связи с распространением коронавируса заявляли и украинские военные, и оккупационные власти "Луганской области". Но внезапно Киев принял решение открыть КПВВ и начать массовый пропуск людей, как из Украины, так и на Украину.Что это, как не чистой воды провокация? О людях, которые находятся по обе стороны линии разграничения, вообще никто не думал.Подлые действия украинских властей в очередной раз показали, кто находится сейчас у власти. Зачем под телекамеры и пристальные взгляды журналистов людей начали пропускать в нашу сторону, прекрасно зная, что переход закрыт?! На заседании Контактной группы с началом обсуждения восстановления работы КПВВ с соблюдением всех положенных норм и противоэпидемических мер у украинских представителей внезапно начались "технические трудности" со связью, что не позволило закончить работу.При этом ЛНР и ранее осуществляла пропуск через закрытый из-за коронавируса КПВВ у Станицы лиц, которым было крайне необходимо пересечь линию соприкосновения.Вся эта ситуация - очень показательный случай для международных организаций, занимающихся оценкой соблюдения прав человека. И выводы данных организаций явно будут не в пользу Украины.ВОЕННЫЙ ЗАЕМНа фоне заверений Запада о приверженности мирному урегулированию конфликта в Донбассе поступки основных игроков говорят совсем об обратном.11 июня Пентагон заявил о том, что США выделяют Украине еще 250 млн долларов военной помощи. Целевое назначение говорит, что данные денежные средства не пойдут на поднятие экономики, в гуманитарную сферу или еще на какие-нибудь благие цели, а нацелены на подпитку украинской армии, на убийства жителей Донбасса. Украина уже давно стала банкротом и если бы не получала американскую поддержку, то была бы вынуждена прекратить военные действия, поскольку это очень дорого.США уже давно посадили Украину на крючок и продолжают затягивать долговую петлю: 9 июня МВФ одобрил еще один кредит Украине на 5 млрд долларов. Следует отметить, что большая часть этих средств пойдет на погашение кредитов, взятых ранее. Американцы прекрасно осведомлены об уровне коррупции на Украине и осознают, что большая часть средств осядет в карманах чиновников, но это их вполне устраивает, поскольку Киев чаще будет обращаться за помощью, а это - новые условия и требования, которые можно будет выдвинуть, в том числе - и продолжение войны.Вот и получается, что украинские чиновники радуются и предвкушают, как будут дербанить выделяемые деньги, простые работяги осознают, что выплачивать кредиты будут уже их правнуки, а Дядя Сэм будет делать с Украиной все, что заблагорассудится.СВЯТОЙ КАСТРЮЛИЙУкраина – это уникальное государство, в котором и цирк не уехал, и клоунов в избытке. В начале недели народный депутат Илья Кива повеселил очередными бредовыми идеями. Бывший нацбатовец и целый полковник полиции предложил объявить на Украине неделю траура в память о скончавшемся в ходе задержания чернокожем американце-рецидивисте Джордже Флойде, а также переименовать в его честь проспект Степана Бандеры в Киеве.По словам Кивы, украинцы разделяют с американским народом скорбь в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Более того, он обратился к митрополиту ПЦУ Епифанию с требованием "канонизировать невинно убиенного Флойда" и назначить день его почитания в церкви. Депутат также потребовал, чтобы премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выделил семье погибшего афроамериканца материальную помощь в размере 10 млн долларов. Ну и на закуску Кива посчитал, что имя Флойда необходимо включить в список Небесной сотни, как человека, начавшего "революцию гидности" в Соединенных Штатах Америки.Если посмотреть на ситуацию под другим углом, то не все так однозначно. Исходя из личности Кивы, который, несмотря на свою эксцентричность, обладает хоть каким-то интеллектом, можно сделать вывод о том, что данные бредни – не что иное, как троллинг, то есть форма социальной провокации или издевательства, активно используемая персонажами, заинтересованными в большей узнаваемости.Выдвигая данные инициативы, народный депутат решил показать общественности, насколько отупело его государство и как оно зависит от США. На Украине глубокий смысл новаторских идей народного избранника не поняли, и народ принял все за чистую монету. Видимо, кастрюля на голове экранирует негативные и умные мысли, и люди сознательно не хотят ничего понимать и знать, поскольку принцип такой сейчас в "нэзалеженой": меньше знаешь – крепче спишь.14 июня — Луганск