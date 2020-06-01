ВСУ препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ в зоне "ООС" перед "Минском" – Народная милиция

Киевские силовики отслеживают передвижение патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также блокируют проезд наблюдателей в ряд населенных пунктов в преддверии очередного заседания Контактной группы в Минске. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что "в преддверии очередного заседания Контактной группы командование "ООС" приказало усилить меры по недопущению вскрытия наблюдателями ОБСЕ фактов нахождения запрещенного вооружения ВСУ в населенных пунктах и у линии боевого соприкосновения".

"По данным нашей разведки, командование 93-й и 30-й бригад осуществляет мониторинг передвижения патрулей ОБСЕ с помощью БПЛА и отдало указания на блокпосты о запрете проезда наблюдателей миссии в районы населенных пунктов Трехизбенка, Крымское, Кряковка и Попасная", – сообщил Осадчий.

"Также жителей данных населенных пунктов отмечают участившиеся случаи полетов БПЛА ВСУ в районах нахождения украинской военной техники, вероятно, с целью оценки эффективности принимаемых мер по их маскировки", – добавил представитель Народной милиции.

Ранее он сообщал, что киевские силовики сбили БПЛА СММ ОБСЕ вблизи села Орехово Попаснянского района.

Ранее Осадчий сообщал, что военнослужащие вооруженных сил Украины обстреляли наблюдателей гуманитарной миссии ООН, прибывших в Золотое для документирования фактов нарушений прав гражданского населения киевскими силовиками.

Представитель Народной милиции также информировал, что киевские силовики использовали средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе БПЛА СММ ОБСЕ в районе Светлодарска и Золотого.

Ранее киевские силовики обстреляли блокпост Народной милиции ЛНР в районе Золотого в присутствии наблюдателей СММ ОБСЕ, а также с помощью ударного беспилотного летательного аппарата пытались атаковать патруль миссии, работавший в районе участка разведения сил и средств у Золотого.

Официальный представитель Народной милиции отмечал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 июня — Луганск