Крыса напала на бойца, убиравшего устроенную ВСУ свалку в зоне "ООС" – Народная милиция

Крыса напала на военнослужащего ВСУ и заразила его лептоспирозом, когда тот занимался уборкой свалки пищевых отходов в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Свалка пищевых отходов, в которую боевики 25-й бригады превратили окрестности населенного пункта Пшеничное, стала причиной роста популяции крыс и создала угрозу эпидемии опасных заболеваний", – отметил он.

Осадчий добавил, что "жители поселка, опасаясь за жизни и здоровье своих детей, неоднократно обращались в адрес командования "ООС" и военной прокуратуры с требованием принять меры".

"Командование бригады было вынуждено отреагировать на жалобы населения и отправило рабочую группу из военнослужащих для устранения экологических нарушений. В ходе уборки пищевых отходов старший сержант Шокир подвергся нападению крысы и был экстренно госпитализирован. Проведенный анализ крови пострадавшего выявил его заражение лептоспирозом", – рассказал представитель Народной милиции.

"Командование "ООС" поставило задачу подразделениям центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ отслеживать появление информации о данном происшествии в СМИ и готовить материалы по ее высмеиванию. Врачи, проводившие анализ крови пострадавшего, дали подписку о неразглашении", – отметил он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 июня — Луганск