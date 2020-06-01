Два бойца ВСУ погибли от разрыва миномета при обстреле ЛНР, два ранены – Народная милиция

Двое военнослужащих ВСУ погибли в результате разрыва миномета "Молот" при обстреле села Калиновка, еще двое получили ранения в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он напомнил, что, по данным наблюдателей представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за прошедшие сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня.

"Боевики 24-й бригады ВСУ с позиций, расположенных в районе населенного пункта Луганское, обстреляли из 120-мм минометов район населенного пункта Калиновка, выпустив 12 мин", – уточнил Осадчий, добавив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется.

Представитель Народной милиции проинформировал, что "при этом низкое качество украинских минометов "Молот" и их ненадлежащее обслуживание в ходе ежедневного применения в очередной раз привело к "небоевым" потерям среди военнослужащих ВСУ".

"Тринадцатая мина, нацеленная на жителей Калиновки, стала последней в жизни двоих боевиков, погибших в результате разрыва миномета. Еще двое – рядовые Елисько и Добрынский – получили ранения и доставлены в медучреждение с минно-взрывными травмами средней тяжести", – рассказал он.

Осадчий добавил, что, "по приказу комбрига (полковника Валерия) Гудзя, тела погибших были экстренно вывезены в неизвестном направлении, и в докладе вышестоящему командованию об их смерти не упоминается".

"Как правило, персональные данные таких погибших боевиков можно узнать из материалов уголовных производств по фактам дезертирства военнослужащих из зоны "ООС", которые в ближайшие дни возбудит военная прокуратура Украины", – отметил представитель Народной милиции.

Ранее представитель Народной милиции отмечал, что командование ВСУ проводит мероприятия по изъятию из подразделений в зоне проведения так называемой "ООС" минометов "Молот".

Украинские СМИ сообщали о нескольких случаях гибели военнослужащих во время учебных и боевых стрельб из минометов "Молот", разработанных на Украине на базе советского 82-мм миномета.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 июня — Луганск