С Днем рождения, любимый!

Сегодня у моего города день рождения. «Город славы», «святой город» - так с греческого переводится название Севастополь.Свое звучное имя город получил благодаря императрице Екатерине Великой, именно она издала указ основать на берегу большой Севастопольской бухты морскую крепость. История основания Севастополя связана с историей присоединения Крыма к России. Об этом мечтал еще первый российский император Петр, однако свой замысел ему осуществить не удалось. Полуостров стал частью Российской империи лишь в конце 18 века, при Екатерине Второй.Череда побед в русско-турецких войнах вынудила Османскую Турцию подписать мирный договор, позволяющий российским кораблям беспрепятственный выход в Черное море. С этого момента вопрос о создании военно-морской базы у берегов Крыма стал актуальным. Место, где в последствии вырос большой белокаменный город Севастополь, было выбрано не случайно. Здесь располагалась одна из крупнейших бухт мира – Севастопольская.Первым оценил ее достоинства в качестве морской гавани Суворов, полководец писал: «она столь хороша, что трудно описать словами, ее надо видеть!».