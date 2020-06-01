Град ожидается в Республике вечером 14 июня

Град, грозы и штормовые порывы ветра ожидаются местами по территории Республики вечером 14 июня. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"Вечером 14 июня в Луганске и местами по территории Республики ожидаются грозы, град. При грозе - усиление восточного ветра до 17-22 м/с", - предупреждают синоптики.

Напомним, что при порывах ветра свыше 14 м/с объявляется штормовое предупреждение.

Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.

14 июня — Луганск