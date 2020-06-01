Синоптики прогнозируют днем 15 июня в ЛНР до 29 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 июня будет колебаться от 13 градусов выше нуля ночью до 29 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 14 июня до 21.00 15 июня на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром местами слабый туман; ветер восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, днем 24-29 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 15-17 градусов выше нуля, днем – 27-29 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 13-15 градусов ночью и 25-27 градусов тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 14-16 градусов ночью до 27-29 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 16 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами порывы ветра 15-18 м/с; температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов тепла. 17 июня - переменная облачность, без существенных осадков; температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов выше нуля.

14 июня — Луганск