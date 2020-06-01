Роспотребнадзор: отели сами проследят за соблюдением правила заселения неженатых гостей

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — сообщили "Российской газете" в Роспотребнадзоре.

Отели будут сами следить за правилами размещения постояльцев. Об этом журналистам сообщили представители Роспотребнадзора.vk.com / Администрация Петрозаводского городского округаФедеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор разработали ряд правил, предназначенных для работающих в условиях пандемии коронавируса гостиниц. Речь шла и о размещении постояльцев. Граждан предлагалось распределять по одноместным или семейным номерам.Однако проживать в одном номере могут не только муж и жена, а, например, жених с невестой, объяснил президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Отели могут поселить вместе и друзей, приехавших вместе, а также человека с сопровождающим его лицом. Предоставлять какие-то специальные документы не потребуется.Владимир Гусе