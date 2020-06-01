Фейкомет Латынина
Сейчас по сетям ходят извинения Юлии Латыниной: «Я, естественно, реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела», — цитирует обозревателя «Новой газеты» Интерфакс. Но на самом деле фраза вырвана из контекста.
В своей авторской передаче «Код доступа» на «Эхе Москвы» Юлия Латынина посвятила фейку, который она распространила еще в апреле, минут пять. В основном говорила о том, как у нас все плохо, и лишь «Альянс врачей», весь в белом, хоть как-то исправляет ситуацию.
Из контекста понятно, что среди десятков сообщений из регионов лишь одно оказалось ложью — то самое, из Татарстана. И вот за него она и попросила прощения. Что, само собой, не отменяет общего плачевного состояния отечественной медицины, в чем автор убеждена: «Типичная проблема, которая существует по всей России, которую уже как-то неприлично отрицать».
Между прочим, я с Юлией Латыниной согласен — действительно, неприлично было бы отрицать, что пандемия застала власти врасплох. С одним дополнением: не только российские, но и власти стран всего мира. Что тоже неприлично было бы отрицать.
Однако пафос наших либералов, как всегда, весьма избирателен: их якобы не интересует, что происходит в других странах, им подавай стопроцентную готовность к любым глобальным потрясениям только у нас.
Это тоже фейк, кстати. До недавнего времени Юлию Латынину очень даже интересовало, как блестяще справляются с проблемой в США, она об этом с пристрастием расспрашивала американского врача. Но выяснилось, что в Соединенных Штатах так же не хватает защитных костюмов, их тесты несовершенны, а аппараты ИВЛ устарели, и они так же не могут отделить ковидных больных от остальных.
После того неудачного разговора интерес к сравнению «отсталого» отечественного здравоохранения с «прогрессивным» американским у нее пропал. Невыгодно получается — наша система уж точно не хуже, а если судить по статистике смертности и тестирования, то и лучше. Поэтому она сосредоточилась на внутренних проблемах и теперь, как ей кажется, находится в беспроигрышном положении.
То есть как умный человек Юлия Латынина, безусловно, понимает, что все трудности, о которых ей доносит «Альянс врачей», объективны. А значит, акцентировать на них внимание, создавать впечатление, будто они уникальны и свойственны только российскому здравоохранению по причине злонамеренности Кремля, нужно всего лишь для того, чтобы разогнать очередной хайп.
Это тоже как-то неприлично отрицать.
Словом, с мотивами все ясно. А вот с наказанием — не очень. Тут извинения вообще не катят, ибо с 1 апреля за распространение ложной информации о коронавирусе наступает не только административная, но и уголовная ответственность. Юлия Латынина, а вместе с ней и средство массовой информации — радиостанция «Эхо Москвы», являются именно распространителями фейков.
То есть, если использовать определение самой Юлии Латыниной, она не фейкодел. Она фейкомет. Существенное отличие, конечно.
Журналистка признала, что ее обманули, она теперь требует найти и примерно наказать «фейкодела». Стереть черное пятно с белоснежной скатерти, на которое она постоянно ставит изысканные блюда, приготовленные «Альянсом врачей».
Но что мы слышим? «Как проверить некоторые из писем людей, которые говорят: у нас в больнице происходит то-то и то-то, а говорить мы об этом боимся»? — задается вопросом обозреватель «Новой газеты».
Странный вопрос для профессионала. Ехать и проверять, как еще? Говорить с людьми, причем не только с автором, но и с пациентами, и с рядовыми врачами, и с руководством больницы. Обычная журналистская рутина. Ни одна приличная газета не напечатает материал, если корреспондент не проверил на месте все факты, изложенные в письме.
Юлия Латынина ведет себя как дилетант, и это еще мягко сказано. После ее чистосердечного признания в том, что она озвучивает никем не проверенные факты, мы с вами вправе усомниться во всем, что «Альянс врачей» говорит, а ведущая передачи «Код доступа» послушно распространяет на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Я уж не говорю о том, что сейчас такой легкомысленный подход к журналистике дорого стоит. Посадить, конечно, не посадят, но оштрафовать «Эхо Москвы» на пару миллионов, а Юлию Латынину тысяч на триста вполне могут. И будут правы — не нужно врать и сеять панику.
А если выкатывать штрафы регулярно, после каждого вранья, то желание распространять фейки, глядишь, и пропадет. Вполне цивилизованный способ борьбы с фейкометами, как считаете?
Павел Шипилин
В своей авторской передаче «Код доступа» на «Эхе Москвы» Юлия Латынина посвятила фейку, который она распространила еще в апреле, минут пять. В основном говорила о том, как у нас все плохо, и лишь «Альянс врачей», весь в белом, хоть как-то исправляет ситуацию.
Из контекста понятно, что среди десятков сообщений из регионов лишь одно оказалось ложью — то самое, из Татарстана. И вот за него она и попросила прощения. Что, само собой, не отменяет общего плачевного состояния отечественной медицины, в чем автор убеждена: «Типичная проблема, которая существует по всей России, которую уже как-то неприлично отрицать».
Между прочим, я с Юлией Латыниной согласен — действительно, неприлично было бы отрицать, что пандемия застала власти врасплох. С одним дополнением: не только российские, но и власти стран всего мира. Что тоже неприлично было бы отрицать.
Однако пафос наших либералов, как всегда, весьма избирателен: их якобы не интересует, что происходит в других странах, им подавай стопроцентную готовность к любым глобальным потрясениям только у нас.
Это тоже фейк, кстати. До недавнего времени Юлию Латынину очень даже интересовало, как блестяще справляются с проблемой в США, она об этом с пристрастием расспрашивала американского врача. Но выяснилось, что в Соединенных Штатах так же не хватает защитных костюмов, их тесты несовершенны, а аппараты ИВЛ устарели, и они так же не могут отделить ковидных больных от остальных.
После того неудачного разговора интерес к сравнению «отсталого» отечественного здравоохранения с «прогрессивным» американским у нее пропал. Невыгодно получается — наша система уж точно не хуже, а если судить по статистике смертности и тестирования, то и лучше. Поэтому она сосредоточилась на внутренних проблемах и теперь, как ей кажется, находится в беспроигрышном положении.
То есть как умный человек Юлия Латынина, безусловно, понимает, что все трудности, о которых ей доносит «Альянс врачей», объективны. А значит, акцентировать на них внимание, создавать впечатление, будто они уникальны и свойственны только российскому здравоохранению по причине злонамеренности Кремля, нужно всего лишь для того, чтобы разогнать очередной хайп.
Это тоже как-то неприлично отрицать.
Словом, с мотивами все ясно. А вот с наказанием — не очень. Тут извинения вообще не катят, ибо с 1 апреля за распространение ложной информации о коронавирусе наступает не только административная, но и уголовная ответственность. Юлия Латынина, а вместе с ней и средство массовой информации — радиостанция «Эхо Москвы», являются именно распространителями фейков.
То есть, если использовать определение самой Юлии Латыниной, она не фейкодел. Она фейкомет. Существенное отличие, конечно.
Журналистка признала, что ее обманули, она теперь требует найти и примерно наказать «фейкодела». Стереть черное пятно с белоснежной скатерти, на которое она постоянно ставит изысканные блюда, приготовленные «Альянсом врачей».
Но что мы слышим? «Как проверить некоторые из писем людей, которые говорят: у нас в больнице происходит то-то и то-то, а говорить мы об этом боимся»? — задается вопросом обозреватель «Новой газеты».
Странный вопрос для профессионала. Ехать и проверять, как еще? Говорить с людьми, причем не только с автором, но и с пациентами, и с рядовыми врачами, и с руководством больницы. Обычная журналистская рутина. Ни одна приличная газета не напечатает материал, если корреспондент не проверил на месте все факты, изложенные в письме.
Юлия Латынина ведет себя как дилетант, и это еще мягко сказано. После ее чистосердечного признания в том, что она озвучивает никем не проверенные факты, мы с вами вправе усомниться во всем, что «Альянс врачей» говорит, а ведущая передачи «Код доступа» послушно распространяет на волнах радиостанции «Эхо Москвы».
Я уж не говорю о том, что сейчас такой легкомысленный подход к журналистике дорого стоит. Посадить, конечно, не посадят, но оштрафовать «Эхо Москвы» на пару миллионов, а Юлию Латынину тысяч на триста вполне могут. И будут правы — не нужно врать и сеять панику.
А если выкатывать штрафы регулярно, после каждого вранья, то желание распространять фейки, глядишь, и пропадет. Вполне цивилизованный способ борьбы с фейкометами, как считаете?
Павел Шипилин
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