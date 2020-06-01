Фейкомет Латынина

Сейчас по сетям ходят извинения Юлии Латыниной: «Я, естественно, реально, без всяких дураков приношу извинения Татарстану за то, что купилась на письмо злонамеренного фейкодела», — цитирует обозревателя «Новой газеты» Интерфакс. Но на самом деле фраза вырвана из контекста.В своей авторской передаче «Код доступа» на «Эхе Москвы» Юлия Латынина посвятила фейку, который она распространила еще в апреле, минут пять. В основном говорила о том, как у нас все плохо, и лишь «Альянс врачей», весь в белом, хоть как-то исправляет ситуацию.Из контекста понятно, что среди десятков сообщений из регионов лишь одно оказалось ложью — то самое, из Татарстана. И вот за него она и попросила прощения. Что, само собой, не отменяет общего плачевного состояния отечественной медицины, в чем автор убеждена: «Типичная проблема, которая существует по всей России, которую уже как-то неприлично отрицать».Между прочим, я с Юлией Латыниной согласен — действительно, неприлично было бы отрицать, что пандемия застала власти врасплох. С одним дополнением: не только российские, но и власти стран всего мира. Что тоже неприлично было бы отрицать.Однако пафос наших либералов, как всегда, весьма избирателен: их якобы не интересует, что происходит в других странах, им подавай стопроцентную готовность к любым глобальным потрясениям только у нас.Это тоже фейк, кстати. До недавнего времени Юлию Латынину очень даже интересовало, как блестяще справляются с проблемой в США, она об этом с пристрастием расспрашивала американского врача. Но выяснилось, что в Соединенных Штатах так же не хватает защитных костюмов, их тесты несовершенны, а аппараты ИВЛ устарели, и они так же не могут отделить ковидных больных от остальных.После того неудачного разговора интерес к сравнению «отсталого» отечественного здравоохранения с «прогрессивным» американским у нее пропал. Невыгодно получается — наша система уж точно не хуже, а если судить по статистике смертности и тестирования, то и лучше. Поэтому она сосредоточилась на внутренних проблемах и теперь, как ей кажется, находится в беспроигрышном положении.То есть как умный человек Юлия Латынина, безусловно, понимает, что все трудности, о которых ей доносит «Альянс врачей», объективны. А значит, акцентировать на них внимание, создавать впечатление, будто они уникальны и свойственны только российскому здравоохранению по причине злонамеренности Кремля, нужно всего лишь для того, чтобы разогнать очередной хайп.Это тоже как-то неприлично отрицать.Словом, с мотивами все ясно. А вот с наказанием — не очень. Тут извинения вообще не катят, ибо с 1 апреля за распространение ложной информации о коронавирусе наступает не только административная, но и уголовная ответственность. Юлия Латынина, а вместе с ней и средство массовой информации — радиостанция «Эхо Москвы», являются именно распространителями фейков.То есть, если использовать определение самой Юлии Латыниной, она не фейкодел. Она фейкомет. Существенное отличие, конечно.Журналистка признала, что ее обманули, она теперь требует найти и примерно наказать «фейкодела». Стереть черное пятно с белоснежной скатерти, на которое она постоянно ставит изысканные блюда, приготовленные «Альянсом врачей».Но что мы слышим? «Как проверить некоторые из писем людей, которые говорят: у нас в больнице происходит то-то и то-то, а говорить мы об этом боимся»? — задается вопросом обозреватель «Новой газеты».Странный вопрос для профессионала. Ехать и проверять, как еще? Говорить с людьми, причем не только с автором, но и с пациентами, и с рядовыми врачами, и с руководством больницы. Обычная журналистская рутина. Ни одна приличная газета не напечатает материал, если корреспондент не проверил на месте все факты, изложенные в письме.Юлия Латынина ведет себя как дилетант, и это еще мягко сказано. После ее чистосердечного признания в том, что она озвучивает никем не проверенные факты, мы с вами вправе усомниться во всем, что «Альянс врачей» говорит, а ведущая передачи «Код доступа» послушно распространяет на волнах радиостанции «Эхо Москвы».Я уж не говорю о том, что сейчас такой легкомысленный подход к журналистике дорого стоит. Посадить, конечно, не посадят, но оштрафовать «Эхо Москвы» на пару миллионов, а Юлию Латынину тысяч на триста вполне могут. И будут правы — не нужно врать и сеять панику.А если выкатывать штрафы регулярно, после каждого вранья, то желание распространять фейки, глядишь, и пропадет. Вполне цивилизованный способ борьбы с фейкометами, как считаете?Павел Шипилин