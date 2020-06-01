В Берлине устроили акцию в защиту российского диджея, обвинённого США

В Берлине к зданию тюрьмы «Моабит» вышли около 50 друзей и коллег российского диджея Дениса Казначеева. Ранее он был задержан по запросу США и обвинён в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете.Акция проходит под девизом «Справедливость для Дениса в Берлине!» в формате «вечерники»: диджеи включают записи любимых исполнителей Дениса Казначеева. Требования написаны на плакатах. На месте дежурит полиция, но не вмешивается в происходящее.Напомним, Казначеева задержали 29 мая, США требуют его немедленной экстрадиции. Однако, как ранее сообщалось, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не даст экстрадировать Казначеева.источник