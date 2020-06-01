9 июня Совет МВФ принял решение о выделении Украине кредитной программы на пять миллиардов долларов. 2,1 миллиарда поступит сразу. Программа рассчитана на полтора года. Дорогу к кредиту открыл меморандум с МВФ, который еще в мае подписало правительство, взяв на себя определенные обязательства перед Фондом.Сам меморандум, хоть он и не является секретным документом, тщательно скрывался от населения, а о его содержании украинцы могли судить лишь по скупым комментариям президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра финансов Сергея Марченко и главы НБУ Якова Смолия, которые поставили под данным документом свои подписи.По факту обсуждения возможности кредитования по линии МВФ многие политики указывали на то, что, подписав меморандум, Зеленский возьмет на себя обязательства продолжать политику, проводимую ранее Петром Порошенко и не признанную успешной. Другие говорили о том, что условия меморандума изначально невыполнимы. Были и те, кто указывал на то, что раз речь идет о возвратном кредите, то МВФ не вправе выдвигать столь радикальные требования к стране-заемщику. Но Шмыгаль только разводил руками, говоря о том, что обозначенные МВФ реформы и так назрели, и Украина рано или поздно пришла бы к пониманию необходимости их внедрения с кредитом от МВФ или без него.Но точка невозврата пройдена, 2,1 млрд долларов поступили на счета некогда независимой Украины, и, следовательно, нет никакого смысла скрывать те кабальные условия, которые выдвинул МВФ, банально давая денег в долг под проценты. Итак, что же попросили уважаемые западные партнеры за право распоряжаться заемными миллиардами долларов?Я не буду напоминать вам о принятых ранее законах, также навязанных МВФ, которые разрешают Украине продавать земли сельхозназначения и блокируют возможность возврата Коломойскому национализированного ранее Приватбанка. Это уже в прошлом. Я же хочу рассказать, что ждет Украину в недалеком будущем.Киеву предписано провести реформу таможенной и налоговой службы, что в итоге должно увеличить поступления в бюджет Украины. Но поступления в бюджет увеличиваются не благодаря реформам, а благодаря усилению налогового бремени на граждан и предпринимателей, которое, как правило, проводится под прикрытием всевозможных реформ. Подобная инициатива ставит крест на налоговой реформе, которую у Зеленского обещали в 2021 году и которая предусматривала некие послабления для бизнеса. В меморандуме также прописана разработка под контролем МВФ уже к сентябрю этого года системы декларирования доходов и борьбы с отмыванием денег. Скорее всего, под этим понимается введение всеобщего обязательного декларирования доходов гражданами, о чем давно говорят власти.Также, претендуя на деньги МВФ, Украина взяла на себя обязательства продолжать реформу Супрун, второй этап которой стартовал с 1 апреля. Она предполагала резкое сокращение финансирования медицины. Ранее Зеленский под напором общественности обещал остановить данную реформу, что после увольнения Супрун вполне логично, но обстоятельства так и не позволили президенту сдержать свое слово, что, в принципе, никого не удивило. Также после получения займа от западных партнеров Украина начнет внедрение программы сооплаты для пациентов. То есть часть медицинских услуг для населения станут платными.Выполняя условия меморандума, Киеву также придется провести и реформу образования, сократив «лишних» учителей и закрыв «лишние» школы.Удивительные метаморфозы произойдут и с ценой на газ, которую применяют при расчётах с населением. Совсем недавно, убеждая депутатов Верховной рады в необходимости взять кредит у ВМФ на «весьма приемлемых» условиях, тот же самый Шмыгаль заявлял о том, что приведение цен на газ к рыночным сделает его более дешевым и более доступным для населения. По факту все оказалось с точностью до наоборот. С июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе. То есть население Украины переводят на газ по тарифам, как для промышленности. Если газ на мировом рынке будет дорожать, то придется платить все больше и больше. Украинская власть также пообещала МВФ снять ограничения по тарифам на отопление. Если в них заложить капитальные затраты на ремонт изношенных на 80% сетей, ценники вообще взлетят до небес.Попутно Киев должен разработать "адекватные механизмы", чтобы обеспечить сбор платежей от домохозяйств за коммуналку. В том числе с помощью более высоких штрафов для украинцев. Это говорит о том, что деньги с задолжников за оплату коммунальных услуг будут выбивать с удвоенной силой. Учитывая и без того сложную социально-политическую обстановку в стране, подобные меры не будут способствовать установлению внутриполитического баланса.Я не хочу говорить обо всех требованиях, которые МВФ выдвинул за возвратный кредит. Там есть и реформа судов, новая методика руководства госкорпорациями и т.д. В общем, условия весьма кабальные, особенно если учесть, что кредит по сути своей возвратный.Нет, есть, конечно, робкие заявления экспертов, которые заявляют о том, что можно отказаться от выполнения неудобных пунктов меморандума, просто открестившись от очередной части транша. Но это все фантазии несведущих людей. По факту, Украина, вернее то, что от нее осталось, буквально на днях была продано за 5 млрд долларов.Алексей Зотье