Сегодня днем в Луганске до 29 градусов тепла, переменная облачность, возможен дождь, гроза

Синоптики прогнозируют днем 15 июня в Луганске до 29 градусов тепла.Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.«15 июня на территории региона ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза; ветер восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха днем 24-29 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха днем — 27-29 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 25-27 градусов.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют — 27-29 градусов тепла днем.По предварительному прогнозу, 16 июня ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами порывы ветра 15-18 м/с; температура воздуха ночью 11--16, днем 24-29 градусов тепла.17 июня — переменная облачность, без существенных осадков; температура воздуха ночью 11-16, днем 24-29 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 08:46 63