Поздравление Федерации профсоюзов с Днем государственного служащего ЛНР

Уважаемые государственные служащие Республики!

Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником – Днем государственного служащего Луганской Народной Республики!

Нет более почетной профессии, чем служить людям, которые доверяют вам свою судьбу и верят в вашу компетентность и профессионализм. От вашего опыта, стремления и усердия зависит эффективное развитие нашей Республики. Ваши высокие деловые и моральные качества, обширные знания в непосредственной сфере деятельности, неизменная преданность избранному делу, опыт и трудолюбие позволяют вам плодотворно и эффективно организовывать управление на всех уровнях власти во благо Республики.

Глубоко убеждены, что каждый из вас сознательно избрал непростой путь служения народу. Совместными усилиями мы обязательно построим социально ориентированное государство, укрепим международный авторитет Республики и обеспечим достойную жизнь каждому ее гражданину.

Пусть результаты вашей работы будут оценены людьми, а авторитет государственной службы растет с каждым днем!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия, успехов в благородном деле служения народу Луганской Народной Республики!

Председатель Федерации профсоюзов ЛНР Игорь Рябушкин

Председатель Общереспубликанского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания ЛНР Константин Стрельченко

Председатель Общереспубликанского профсоюза работников общественного обслуживания ЛНР Юрий Ряплов

15 июня — Луганск