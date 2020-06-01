Непогода оставила без электричества более 4,7 тыс. абонентов в четырех регионах ЛНР – МЧС

Более 4,7 тыс. абонентов Республики остались без электроснабжения из-за аварийных отключений, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) ЛНР.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями без электроснабжения остались 2667 абонентов в Свердловске, а также 718 абонентов в поселке Бирюково", – говорится в сообщении.

"В связи с обрывом линии электропередач на пересечении улиц Чапаева и Мичурина Луганска частично прекращена подача электроэнергии 150 абонентам по улицам Мичурина и Алчевская", – отметили в МЧС.

В ведомстве добавили, что, кроме того, электроснабжение отсутствует у 372 абонентов поселка Тепличное, сел Шишково и Земляное Славяносербского района, а также у 649 жителей сел Большой Лог и Верхняя Краснянка Краснодонского района и 199 абонентов Краснодона.

Ремонтные работы запланированы на сегодня.

Ранее в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР предупредили, что вечером 14 июня местами по территории Республики ожидаются град, грозы и штормовые порывы ветра.

15 июня — Луганск